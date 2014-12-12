Πότε ανοίγουν τα σχολεία – Οι αργίες της νέας χρονιάς

Ανοίγουν την Πέμπτη 11 Σεπτεμβρίου 2025 τα σχολεία, και μια μέρα μετά ξεκινούν τα μαθήματα για χιλιάδες μαθητές σε ολόκληρη τη χώρα.

Οι εκπαιδευτικοί θα έχουν ήδη επιστρέψει στα καθήκοντα τους από τη Δευτέρα 1 Σεπτεμβρίου.

Το ημερολόγιο για τη νέα σχολική χρονιά περιλαμβάνει ημέρες χωρίς μαθήματα, λόγω εθνικών, θρησκευτικών και τοπικών αργιών, καθώς και σχολικών διακοπών.

Ειδικότερα για τις αργίες στα σχολεία, προβλέπονται τα εξής:

Σάββατα και Κυριακές: Καμία σχολική δραστηριότητα.

28η Οκτωβρίου: Εθνική εορτή (Τρίτη).

Διακοπές Χριστουγέννων: Από 24 Δεκεμβρίου 2025 – 7 Ιανουαρίου 2026. Τα σχολεία ξανανοίγουν την Τετάρτη 8 Ιανουαρίου 2026.

Καθαρά Δευτέρα: Δευτέρα 23 Φεβρουαρίου 2026 (τριήμερο χωρίς μαθήματα).

25η Μαρτίου: Τετάρτη, εθνική εορτή

Διακοπές Πάσχα: Από τη Δευτέρα 6 Απριλίου έως και την Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Πρωτομαγιά: Παρασκευή 1 Μαΐου 2026.

Του Αγίου Πνεύματος: Δευτέρα 1 Ιουνίου 2026 (τριήμερο).

Καλοκαιρινές διακοπές: Από 22 Ιουνίου 2026.

Τοπικές αργίες: Όπως ο πολιούχος της κάθε περιοχής και η τοπική εθνική εορτή.

vradini.gr