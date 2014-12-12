Πού θα γίνει διακοπή νερού στη Λάρισα
Λάρισα | 23 Οκτ 2025, 17:04
Η Δ.Ε.Υ.Α.Λ. ανακοινώνει ότι την Παρασκευή, 24 Οκτωβρίου για το χρονικό διάστημα από 09:00 έως 14:00 θα πραγματοποιηθεί διακοπή υδροδότησης στις παρακάτω οδούς:
· Ολύμπου (από την οδό Γεωργιάδου έως την οδό Νίκης)
· Ερυθρού Σταυρού (από την οδό Ολύμπου έως την οδό Μαβίλη).
