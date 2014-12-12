Στην επιμονή της Κομισιόν να μεταρρυθμιστεί το μοντέλο ελέγχων των αγροτικών επιδοτήσεων, ώστε να μη διακινδυνεύσουν οι τρέχουσες και μελλοντικές ροές των ευρωπαϊκών κονδυλίων, αποδίδουν κυβερνητικές πηγές τις καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί και που θα συνεχιστούν και τις επόμενες εβδομάδες ως προς τις ενισχύσεις στους αγρότες, και κυρίως την προκαταβολή της βασικής ενίσχυσης ύψους 500-600 εκατ. ευρώ.

Όπως σημειώνει η Καθημερινή από τις Βρυξέλλες (Αλεξάνδρα Βουδούρη) κυβερνητικές πηγές ξεκαθαρίζουν επίσης ότι υπάρχουν δύο επιστολές από την αρμόδια διεύθυνση γεωργίας και αγροτικής ανάπτυξης (DG AGRI) με ημερομηνίες 27/3/2025 και 4/8/2025, μέσω των οποίων η Κομισιόν είχε στείλει σαφές μήνυμα πως εάν δεν αλλάξει το μοντέλο ελέγχων, υπάρχει διακινδύνευση στη ροή των ευρωπαϊκών πόρων. Οι επιστολές αφορούσαν τις διοικητικές αλλαγές και τον τρόπο καταγραφής των δεδομένων για τις πληρωμές που απαιτούσε η Κομισιόν ως προς την αναδιάρθρωση και μεταρρύθμιση του ΟΠΕΚΕΠΕ και που απαντήθηκαν από την ελληνική κυβέρνηση μέσω των δύο σχεδίων δράσης (Action Plan I και Action Plan II), με το δεύτερο να έχει κατατεθεί πριν από δύο εβδομάδες.

Οι ίδιες πηγές παραδέχονται ότι η έγκριση του δεύτερου σχεδίου δράσης από την Κομισιόν δεν συνδέεται με την καταβολή των επιδοτήσεων, ωστόσο σημειώνουν τις δυσκολίες ως προς τη διενέργεια ελέγχων. Ενδεικτικά, έως το τέλος του έτους θα πρέπει να έχουν γίνει περίπου 10.000 έλεγχοι. Οι μεγαλύτερες δυσκολίες δεν αφορούν τόσο τη γεωργία, όσο την κτηνοτροφία, όπου εξαρχής δεν υπήρχε πραγματική καταγραφή του ζωικού κεφαλαίου της χώρας, δεν γίνονταν δηλαδή διασταυρώσεις. «Αλλάζει συνολικά το μοντέλο και δίνεται τέλος στα εικονικά βοσκοτόπια», αναφέρουν αρμόδιες πηγές. Για τις δυσκολίες ως προς τους ελέγχους και τα μοντέλα, που δεν θα πρέπει να διακινδυνεύουν τη ροή των ευρωπαϊκών κονδυλίων, οι ίδιες πηγές δίνουν το παράδειγμα του βιολογικού προγράμματος του 2024, που αφορούσε «καινούργιες πληρωμές» και όπου αποκαλύφθηκε πρόσφατα πληθώρα ψεύτικων πιστοποιητικών και αποφασίστηκε από το υπουργείο η ξαφνική διακοπή του. Επί της ουσίας, αυτή τη στιγμή «τρέχουν» όλες οι αλλαγές που ζητούν οι Βρυξέλλες και σε αυτό οφείλονται οι καθυστερήσεις. Παρ’ όλα αυτά θεωρείται δεδομένο ότι βάσει των ευρωπαϊκών κανονισμών η Ελλάδα θα χάσει 300 εκατ. ευρώ από τον κοινοτικό προϋπολογισμό για τις επιδοτήσεις του 2024, διότι έχει καθυστερήσει την καταβολή των ενισχύσεων, με κοινοτικές πηγές να ξεκαθαρίζουν ότι δεν υπάρχει περιθώριο διαπραγμάτευσης.

kosmoslarissa.gr (από το ρεπορτάζ της Αλεξάνδρας Βουδούρη στην Καθημερινή)

Foto Pexels