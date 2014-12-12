Το Κοινωνικό Εθελοντικό Δίκτυο «Κανείς Μόνος» πραγματοποίησε επίσκεψη στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Λάρισας, όπου παρέδωσε είδη πρώτης ανάγκης για την κάλυψη βασικών αναγκών των κρατουμένων, συνεχίζοντας το σταθερό έργο κοινωνικής προσφοράς και αλληλεγγύης που επιτελεί.

Το Δίκτυο εκπροσωπήθηκε από την Γεωργία Σβάρνα Αντιπρόεδρο του Δ.Σ., τον Κωνσταντίνο Τσιάτα Υπεύθυνο Δημοσίων Σχέσεων, την Μαρία Καβάκη Ταμία του Δ.Σ. και τη Φανή Ξανθοπούλου, Μέλος του Δικτύου.

Η αντιπροσωπεία του Δικτύου συναντήθηκε με τον Διευθυντή του Σωφρονιστικού Καταστήματος κ. Δημήτρη Παπαδόπουλο, τον Αρχιφύλακα κ. Κωνσταντίνο Παπαθανασίου και την Κοινωνική Λειτουργό κ. Αγαθή Λουκίδου, με τους οποίους πραγματοποιήθηκε γόνιμη συζήτηση για τις ανάγκες της δομής και τους τρόπους περαιτέρω ενίσχυσης των κρατουμένων.

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης παραδόθηκαν τα συγκεντρωμένα είδη, έγινε αναλυτική ενημέρωση για τις προτεραιότητες και τα ελλείμματα της φυλακής και συζητήθηκαν νέοι άξονες συνεργασίας και προτάσεις για μελλοντικές δράσεις υποστήριξης.

Το Κοινωνικό Εθελοντικό Δίκτυο «Κανείς Μόνος» μένει προσηλωμένο στους στόχους του, μεταξύ των οποίων κυρίαρχη θέση κατέχει η συμβολή στην κοινωνική συνοχή και επανένταξή των κρατουμένων, αλλά η ανθρωπιά και η έμπρακτη αλληλεγγύη, στους αναγκεμένους συνανθρώπους.