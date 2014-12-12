Το πράσινο φως άναψε το Περιφερειακό Συμβούλιο Θεσσαλίας για τη (συν)διοργάνωση από την Περιφέρεια Θεσσαλίας σειράς πολιτιστικών, αθλητικών και εορταστικών εκδηλώσεων, ενόψει Χριστουγέννων. Οι δράσεις, που απλώνονται σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες, έχουν ως εξής:

ΠΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

«OPEN DAY» ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ»

Στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Εθελοντισμού, η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω της Αντιπεριφέρειας Εθελοντισμού και Πρόνοιας, σχεδιάζει την υλοποίηση στις 5 Δεκεμβρίου 2025 ενός διαδραστικού “Open Day Εθελοντισμού” στον προαύλιο χώρο της Περιφέρειας Θεσσαλίας με τη συμμετοχή Εθελοντικών Ομάδων Πολιτικής Προστασίας της Θεσσαλίας καθώς και συνεργαζόμενων ανθρωπιστικών και κοινωνικών φορέων. Η δράση θα λειτουργήσει ως ζωντανό “εκθετήριο” εθελοντισμού και πολιτικής προστασίας, προσφέροντας στο κοινό τη δυνατότητα να γνωρίσει από κοντά το έργο, τον εξοπλισμό και τους ανθρώπους που καθημερινά συμβάλλουν στην προστασία του κοινωνικού συνόλου. Στους στόχους της δράσης συγκαταλέγονται

• Να προβληθεί το έργο και η επιχειρησιακή ετοιμότητα των Εθελοντικών Ομάδων της Περιφέρειας. • Να ενισχυθεί η εμπιστοσύνη και η συνεργασία πολιτών – εθελοντών – φορέων.

• Να προσελκυστούν νέοι εθελοντές και να γίνει ενημέρωση για τη διαδικασία ένταξης σε ομάδες.

• Να δημιουργηθεί ένα θετικό κλίμα γνωριμίας και ανταλλαγής εμπειριών μεταξύ των ομάδων.

«ΒΡΕΣ ΤΗΝ ΕΛΠΙΔΑ»

Για την ευαισθητοποίηση του κοινού στο ζήτημα της έμφυλης βίας και την ανάπτυξη ενός δικτύου πρόληψης και προσωρινής συνδρομής σε άτομα που είναι θύματα ή βρίσκονται σε κίνδυνο έμφυλης βίας η Περιφέρεια Θεσσαλίας, με τη συμμετοχή του ΠΤΑ Θεσσαλίας – (EUROPE DIRECT), και σε συνεργασία με την ΠΕΔ Θεσσαλίας και τους κατά τόπους Εμπορικούς και Φαρμακευτικούς Συλλόγους και τα Σωματεία των Ιδιοκτητών Επιχειρήσεων Υγειονομικού Ενδιαφέροντος σχεδιάζει την υλοποίηση ενημερωτικής καμπάνιας με τίτλο “Βρες την Ελπίδα”. Στο πλαίσιο της καμπάνιας, θα διανεμηθεί ειδικό ενημερωτικό αυτοκόλλητο προκειμένου να αναρτηθεί σε βιτρίνες, σε δοκιμαστήρια εμπορικών καταστημάτων, σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος, καθώς και σε φαρμακεία. Ταυτόχρονα, επιδιώκεται, σε επόμενο χρόνο, εκτός της γενικής ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών, η συγκεκριμένη δράση να λάβει έναν ευρύτερο χαρακτήρα συνδρομής σε άτομα που κινδυνεύουν από καταστάσεις άσκησης βίας, μέσω ενός δικτύου συνεργαζόμενων φορέων που αναλαμβάνουν να προσφέρουν μια πρώτη φροντίδα προστασίας σε άτομα που βρίσκονται σε προσωρινό κίνδυνο. Στόχος της δράσης είναι η περαιτέρω ανάπτυξη των πολιτικών πρόληψης και αντιμετώπισης φαινομένων της έμφυλης βίας.

ΠΕ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΠΟΡΑΔΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

Εν όψει των εορτών Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων, προγραμματίζει τη διοργάνωση εορταστικής εκδήλωσης. Ειδικότερα, εντός μηνός Δεκεμβρίου 2025, προγραμματίζεται να πραγματοποιηθεί στο Βόλο εορταστική ψυχαγωγική εκδήλωση, με πολλές εκπλήξεις και δώρα, αφιερωμένη σε όλα τα παιδιά του νομού που θα έχουν τη δυνατότητα να τραγουδήσουν, να χορέψουν και να συμμετέχουν σε διάφορες ομαδικές δραστηριότητες. Ειδικότερα όπως κάθε χρόνο, προγραμματίζεται να διοργανωθεί μουσική εκδήλωση με μικρό μουσικό σύνολο που θα παίξει Χριστουγεννιάτικα τραγούδια και χορωδιακό σχήμα που θα τραγουδήσει Χριστουγεννιάτικα κάλαντα από κάθε γωνιά της πατρίδας μας ενώ παράλληλα ψυχαγωγητές (Άγιος Βασίλης, ξυλοπόδαροι κλπ) θα διασκεδάσουν και θα μοιράσουν παιχνίδια και γλυκά στα παιδιά. Επίσης, με δεδομένο το πλήγμα που δέχθηκαν πολλοί κτηνοτρόφοι του νομού θα δοθούν, συμβολικά, διάφορα δώρα και σε παιδιά πληγέντων κτηνοτρόφων της περιοχής. Παράλληλα κατά το διάστημα των εορτών επισκέπτονται την Αντιπεριφερειάρχη Μαγνησίας και Σποράδων εκπρόσωποι τοπικών Αρχών, Φορέων, Οργανισμών και άλλοι επίσημοι στους οποίους προσφέρονται γλυκά και διάφορα αναμνηστικά είδη ενώ η ίδια, ως είθισται, επισκέπτεται Ιδρύματα του Νομού Μαγνησίας και Φορείς προσφέροντας γλυκά, δώρα και διάφορα είδη. Η ημερομηνία πραγματοποίησης της εκδήλωσης θα προσδιοριστεί σε απόφαση της Περιφερειακής Επιτροπής.

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΔΕΙΝΟΣΑΥΡΩΝ ΣΤΟΝ ΑΛΜΥΡΟ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας & Σποράδων σε ένα ευρύτερο πλαίσιο προώθησης δράσεων πολιτιστικής ευαισθητοποίησης σε συνδυασμό με τη γιορτινή χριστουγεννιάτικη περίοδο πρόκειται να δημιουργήσει ένα Περιβαλλοντικό Πάρκο Δεινοσαύρων εντός του δημοτικού δάσους «Κουρί» στο Δήμο Αλμυρού. Η δράση προγραμματίζεται για την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων συνδυάζοντας τον εκπαιδευτικό και περιβαλλοντικό χαρακτήρα με τη δημιουργία μιας ζεστής, γιορτινής ατμόσφαιρας. Η λειτουργία του Πάρκου έχει πολλαπλή σημασία με πολλαπλά οφέλη καθώς εμπλουτίζεται η τοπική πολιτιστική ζωή με μια πρωτότυπη και διασκεδαστική επιλογή, αποτελεί ευκαιρία για εκπαιδευτικά προγράμματα και δραστηριότητες που ενισχύουν τη γνώση για τους δεινοσαύρους και τη φυσική ιστορία, προωθείται η επιστημονική περιέργεια και η δημιουργική φαντασία των επισκεπτών, ιδιαίτερα των παιδιών και των οικογενειών τους. Το Πάρκο θα περιλαμβάνει ρεαλιστικά εκθέματα δεινοσαύρων σε φυσικό μέγεθος, ενημερωτικό και εκπαιδευτικό υλικό για τη γεωλογική και φυσική εξέλιξη του πλανήτη, διαδραστικά και βιωματικά εργαστήρια για παιδιά, ειδικό φωτισμό, χριστουγεννιάτικη μουσική επένδυση και διακόσμηση με φυσικά, οικολογικά υλικά προκειμένου να αναδειχθεί ο εορταστικός χαρακτήρας του χώρου. Η συγκεκριμένη δράση απευθύνεται όχι μόνο στους μικρούς φίλους που γοητεύονται στη θέα των δεινοσαύρων και στις οικογένειές τους αλλά στο ευρύτερο κοινό κάθε ηλικίας που πρόκειται να επισκεφθεί το Πάρκο καθώς θα αποτελέσει πόλο έλξης για την εορταστική περίοδο και πολυάριθμοι επισκέπτες από γειτονικές περιοχές και άλλες πόλεις θα έρθουν στην περιοχή. Το Πάρκο και η περιρρέουσα εορταστική ατμόσφαιρα με φωτισμούς, εκδηλώσεις και θεματικές δραστηριότητες θα αποτελέσει μια μοναδική εμπειρία που συνδυάζει το φυσικό περιβάλλον, την ψυχαγωγία, την γιορτινή διάθεση δημιουργώντας εορταστικές αναμνήσεις.

Παράλληλα τονώνεται η τοπική αγορά, προάγεται η κοινωνική συνοχή, ενθαρρύνεται η συμμετοχή των κατοίκων και των επισκεπτών καθώς δημιουργούνται ευκαιρίες για συλλογική διασκέδαση και αλληλεπίδραση. Η είσοδος θα είναι ελεύθερη για το κοινό και το Πάρκο θα λειτουργεί σε καθημερινή βάση για την περίοδο περίπου ενός μήνα. Διοργανωτής της εκδήλωσης είναι η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας και Σποράδων με την αρωγή του Δήμου Αλμυρού καθώς θα παραχωρήσει το χώρο εγκατάστασης του Πάρκου.

4o ΚΥΠΕΛΛΟ «ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας &; Σποράδων και ο Αθλητικός Σύλλογος Βόλου «ΥΔΑΤΙΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ» συνδιοργανώνουν στο Βόλο, στις 20- 21/12/2025 το 4 ο Κύπελλο «Υδάτινος Κόσμος». Η εκδήλωση αφορά σε αγώνες κολύμβησης αγωνιστικής περιόδου 2025-2026 στους οποίους θα συμμετέχουν σύλλογοι από όλη την Ελλάδα. Οι αγώνες θα πραγματοποιηθούν στο κολυμβητήριο της Νέας Ιωνίας Βόλου με τη συμμετοχή ομάδων στις προαγωνιστικές και μίνι-προαγωνιστικές κατηγορίες κολύμβησης. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη και απευθύνονται σε μικρούς και μεγάλους, στους κατοίκους του Βόλου, της Περιφέρειας καθώς και στους επισκέπτες από όλη την Ελλάδα.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑ ΚΛΕΙΣΤΗΣ ΚΩΠΗΛΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Μαγνησίας &; Σποράδων και ο Αθλητικός Σύλλογος Ι..Μ. Δημητριάδος «Η ΔΗΜΗΤΡΙΑΣ» συνδιοργανώνουν στο Βόλο, τον Δεκέμβριο του 2025, το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Κλειστής Κωπηλασίας. Οι αγώνες κλειστής κωπηλασίας (γνωστοί και ως αγώνες σε κωπηλατικά εργομετρικά μηχανήματα, είναι αγώνες που διεξάγονται σε σταθερά μηχανήματα που προσομοιώνουν την κωπηλασία, συνήθως σε εσωτερικούς χώρους. Αυτοί οι αγώνες έχουν αποκτήσει μεγάλη δημοτικότητα τα τελευταία χρόνια, ειδικά λόγω της ευκολίας διοργάνωσης και της δυνατότητας συμμετοχής χωρίς να απαιτείται παρουσία σε νερό. Οι συμμετοχές προβλέπεται να φτάσουν τις 900 και φυσικά πλήθος θεατών. Η είσοδος για το κοινό θα είναι ελεύθερη.

ΠΕ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Με πρωτοβουλία της Περιφέρειας Θεσσαλίας – ΠΕ Τρικάλων θα πραγματοποιηθεί τον Δεκέμβριο 2025 η χριστουγεννιάτικη εκδήλωση για παιδιά των υπαλλήλων της Π.Ε. Τρικάλων , με εορταστικές δράσεις , δραστηριότητες χριστουγεννιάτικες που συμμετέχουν τα παιδιά , διανομή δώρων και εδεσμάτων. Επίσης η ΠΕ Τρικάλων θα μετάσχει σε Χριστουγεννιάτικα δρώμενα σε συνεργασία με Δήμους του νομού καλύπτοντας δαπάνες δράσεων, υποστήριξης και εξοπλισμού περιπτέρων , οθονών προβολής, έντυπο υλικό , διακόσμηση, είδη δώρων κ.τ.λ. σε θεματικά πάρκα του νομού και των Δήμων.

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΑ ΤΑΕΚΒΟΝΤΟ ΑΝΔΡΩΝ – ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΑ ΤΡΙΚΑΛΑ

Η Ελληνική Ομοσπονδία Ταεκβοντο WT (ΕΛ.Ο.Τ.) υπό την αιγίδα της Περιφέρειας Θεσαλίας – ΠΕ Τρικάλων διοργανώνει στα Τρίκαλα το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ταεκβοντο Ανδρών – Γυναικών, τέλος Δεκεμβρίου 2025, στο Κλειστό Δημοτικό Γυμναστήριο Τρικάλων. Πρόκειται για μια κορυφαία αθλητική διοργάνωση εθνικού επιπέδου, που αναδεικνύει τον ρόλο των Τρικάλων ως πόλης αθλητισμού, φιλοξενίας και διοργάνωσης σημαντικών γεγονότων. Η δράση ενισχύει ουσιαστικά την τοπική οικονομία μέσω φιλοξενίας, εστίασης και εμπορικής δραστηριότητας, την τουριστική προβολή του τόπου και την εξωστρέφεια της Περιφέρειας Θεσσαλίας και την προώθηση των αθλητικών αξιών και της ενεργούς συμμετοχής των νέων.

ΠΕ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΟ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΠΑΡΚΟ ΣΤΗΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑ

Ο Δήμος Καρδίτσας σε συνδιοργάνωση με την Περιφέρεια Θεσσαλίας – ΠΕ Καρδίτσας πρόκειται να πραγματοποιήσουν μια σειρά από χριστουγεννιάτικες εκδηλώσεις με τη μορφή Θεματικού Πάρκου, που θα αποτελέσει το επίκεντρο των εορταστικών εκδηλώσεων στην πόλη της Καρδίτσας και στην ευρύτερη περιοχή, την περίοδο των εορτών (αρχές Δεκεμβρίου – 6 Ιανουαρίου 2026).Η δράση αυτή στοχεύει στη δημιουργία μιας γιορτινής ατμόσφαιρας που θα αγκαλιάσει όλη την τοπική κοινωνία, θα ενισχύσει το εμπορικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον και θα προσελκύσει επισκέπτες από όλη τη Θεσσαλία. Το Θεματικό Πάρκο «Τα Χριστούγεννα στην Καρδίτσα» θα διαμορφωθεί σε κεντρικό σημείο της πόλης, στο χώρο του πάρκου του Παυσίλυπου και θα περιλαμβάνει:

• Το Σπίτι του Αϊ Βασίλη, τόπο συνάντησης και φωτογραφίας για τα παιδιά. • Χριστουγεννιάτικο χωριό με σπιτάκια που θα φιλοξενούν το ταχυδρομείο, το

• εργαστήριο ξωτικών & face painting , σκηνή εκδηλώσεων με καρυοθραύστες, σύνθεση με μπάλες, μηχανή τρένου με ξωτικό οδηγό.

• Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης και διαδραστικά παιχνίδια.

• Γωνιά παραμυθιού και προβολές με θεματολογία Χριστουγέννων.

• Φωτεινές εγκαταστάσεις, στολισμό και εορταστική μουσική σε όλη την περιοχή του πάρκου. Η πραγματοποίηση του θεματικού πάρκου θα συμβάλει στην ενίσχυση της τοπικής οικονομίας και της επισκεψιμότητας, καθώς επίσης στην προώθηση της πολιτιστικής και τουριστικής ταυτότητας της Καρδίτσας και στη συμμετοχή των πολιτών μέσα από κοινές δράσεις και συνεργασίες.