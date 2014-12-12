Πρεμιέρα με την “Πριγκίπισσα Καράμπου” για την Παιδική Σκηνή του “Θεσσαλικού”

Με την παράσταση η “Πριγκίπισσα Καράμπου” σε κείμενο και σκηνοθεσία του Λαρισαίου Αλ. Μπαλαμώτη κάνει πρεμιέρα την Κυριακή, 5 Οκτωβρίου η Παιδική – Εφηβική σκηνή του “Θεσσαλικού Θεάτρου”.

Το έργο, όπως αναφέρθηκε στο πλαίσιο συνέντευξης τύπου που παραχώρησαν ο πρόεδρος του “Θεσσαλικού” κ. Φ. Τζατζάκης με τον καλλιτεχνικό διευθυντή κ. Ορ. Τάτση και όλους τους συντελεστές της παράστασης είναι γραμμένο ειδικά για το Θεσσαλικό Θέατρο, με αφορμή τη συμπλήρωση 50 χρόνων από την ίδρυσή του.

Μεταφέρει επί σκηνής μάλιστα, μια αληθινή ιστορία για την Πριγκίπισσα Καράμπου όπου το όνειρο συναντά την πραγματικότητα. Η ιστορία εξελίσσεται το 1817 στην αγγλική ύπαιθρο και είναι η αληθινή περιπέτεια μιας νεαρής γυναίκας η οποία εμφανίστηκε ξαφνικά σ’ ένα χωράφι, φορώντας αλλόκοτα ρούχα και μιλώντας μια ακατανόητη γλώσσα. Η παράσταση είναι πλούσια σε στοιχεία ιστορικά, ρομαντικά αλλά και κωμικά.

Όπως ανέφερε ο Λαρισαίος σκηνοθέτης της παράστασης Αλ. Μπαλαμώτης “η πρώτη φορά που άκουσα την ιστορία της πριγκίπισσας Καράμπου ήταν το 2017, κατά τη διάρκεια των προβών για την πρώτη μου επαγγελματική σκηνοθεσία στο Θεσσαλικό. Θυμάμαι πως πήγα εκείνη την ημέρα στην πρόβα και είπα στους συνεργάτες ότι διάβασα μία απίθανη, αληθινή ιστορία που θα μπορούσε να γίνει εξαιρετικό θέατρο για παιδιά. Στα χρόνια που ακολούθησαν, η ιστορία αυτή συνέχισε να με απασχολεί. Πενήντα χρόνια από την ίδρυση του Θεσσαλικού Θεάτρου, είκοσι χρόνια από την αποφοίτησή μου από τη Δραματική Σχολή του Εθνικού Θεάτρου και οκτώ χρόνια από την πρώτη μου σκηνοθεσία, δέχθηκα την πρόταση να αναλάβω την παράσταση της Παιδικής Σκηνής του Θεσσαλικού. Έτσι γεννήθηκε το έργο”.

Οι συντελεστές της παράστασης είναι οι εξής:

Κείμενο – Σκηνοθεσία: Αλέξανδρος Νικόλαος Μπαλαμώτης

Σκηνικά – Κοστούμια: Γιάννης Κατρανίτσας

Σύνθεση – Ηχητικός σχεδιασμός – Μουσική επιμέλεια: Ευριπίδης Μπέκος

Σχεδιασμός Φωτισμού: Μάκης Παπατριανταφύλου

Βοηθός σκηνοθέτη: Χριστίνα Βράκα

Παίζου: Θανάσης Ζέρβας, Φωτεινή Καρακώστα, Γρηγορία Οικονομάκη, Δημήτρης Παπαβασιλείου, Παναγιώτης Τόλιας. Αλίκη Τσάκου.

Διεύθυνση παραγωγής: Ειρήνη Γκότση

Τεχνικός Προϊστάμενος: Νίκος Γεωργάκης

Κατασκευή σκηνικού: Νίκος Ανδριανόπουλος, Παναγιώτης Καραχάλιος, Ανέστης Συμεωνίδης

Κατασκευή κοστουμιών: Νικολέτα Καΐση

Iωάννης Γιάτσιος (ertnews.gr)