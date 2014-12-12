Με τη θερμοκρασία να πέφτει και το φθινόπωρο να δείχνει τα «δόντια» του, έφτασε η ώρα για το πετρέλαιο θέρμανσης.

Η διάθεσή του θα ξεκινήσει φέτος στις 15 Οκτωβρίου, ενώ λίγο αργότερα αναμένεται το άνοιγμα της πλατφόρμας για το επίδομα θέρμανσης 2025-2026, που αφορά πάνω από 1 εκατομμύριο νοικοκυριά.

Σύμφωνα με την αγορά, η τιμή εκκίνησης του πετρελαίου θέρμανσης αναμένεται στα 1,11 – 1,12 €/λίτρο, έναντι 1,10 € τον περσινό Οκτώβριο.

Η τελική τιμή θα διαμορφωθεί από τις διεθνείς τιμές πετρελαίου και την ισοτιμία ευρώ/δολαρίου το επόμενο 15ήμερο.

Η πλατφόρμα myΘέρμανση της ΑΑΔΕ αναμένεται να ανοίξει στα μέσα Νοεμβρίου – πέρσι είχε ανοίξει στις 13/11.

Το επίδομα καλύπτει όλες τις πηγές θέρμανσης (πετρέλαιο, φυσικό αέριο, ηλεκτρικό ρεύμα, καυσόξυλα), αφορά την κύρια κατοικία και χορηγείται με εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια.

Το ύψος του διαφέρει ανά περιοχή, με μεγαλύτερα ποσά για τις πιο ψυχρές ζώνες.

