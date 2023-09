Το πρόγραμμα του φετινού φεστιβάλ 10ος Μύλος Παραστατικών Τεχνών. ανοίγει με την έκθεση αφηγηματικής φωτογραφίας YOUR JOURNEY την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου στις 19.00 στο ισόγειο του Μύλου του Παππά (κεντρικό κτήριο).

Στη συνέχεια, στις 20.00 στον ίδιο χώρο, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να παρακολουθήσει ένα πρώτο δείγμα των επιλεγμένων διεθνών ταινιών μικρού μήκους MPart OS III.

Το πρόγραμμα της εναρκτήριας βραδιάς θα κλείσει με μια παράσταση κουκλοθεάτρου για όλες τις ηλικίες, το TABULA ROSA της Ευγενίας Τσιχλιά, στο Κουκλοθέατρο στον Μύλο, στις 21.00.

Ακολουθούν αναλυτικές πληροφορίες για τις εκδηλώσεις:

TABULA ROSA

Παρασκευή 22/09/2023, 21.00

Κουκλοθέατρο στον Μύλο

Είσοδος: 2 ευρώ

*Τα έσοδα της παράστασης, όπως και όλων των παραστάσεων του φετινού ΜΠαρΤ, θα διατεθούν για την ενίσχυση των πλημμυροπαθών της Θεσσαλίας.

«Έγραφε με τόσο πάθος που ξεχάστηκε στο δωμάτιό του για μέρες. Τον αναζητήσαμε, μα είχε ήδη δραπετεύσει στα γραπτά του…»

Πρόκειται για μια παράσταση με μαριονέτες, χωρίς λόγια, που αποτελεί μια αλληγορία για τη δημιουργία, τις δυσκολίες που αυτή εμπεριέχει, αλλά και τις ευτυχισμένες στιγμές.

Ένας συγγραφέας, απορροφημένος από τα κείμενά του, συρρικνώνεται και όλα γύρω του αποκτούν νέες διαστάσεις. Φως, σκιές και ήχοι συνυπάρχουν στο μικρόκοσμο του δωματίου του.

Άραγε τι προσπαθεί να γράψει και γιατί ξυπνάει κάθε φορά μικρότερος;

Μία παράσταση μαριονέτας για τη δημιουργία και την ολοκλήρωση που έρχεται μέσα από αυτήν.

Ένας μικρός ήρωας με ένα μεγάλο μυστικό κρυμμένο στα κείμενα και στην καρδιά του!

Εκτός από την Ελλάδα, η «Tabula Rosa» έχει παρουσιαστεί σε διεθνή φεστιβάλ κουκλοθεάτρου στο εξωτερικό, άλλες φορές σε ενήλικο και άλλες σε παιδικό κοινό.

Έχει τιμηθεί με το βραβείο «Award for ingenuity and refinement» (Βουκουρέστι, Νοέμβριος 2014), το βραβείο «Prize for Theatre Poetics» (Σουμπότιτσα-Σερβία, Μάης 2015) και το «Βραβείο πρώτου γυναικείου ρόλου για την εμψύχωση μαριονέτας» (Κατόβιτσε-Πολωνία, Οκτώβρης 2015). Στη Γαλλία παρουσιάστηκε σε παιδιά όλων των τάξεων του δημοτικού, στο πλαίσιο του φεστιβάλ για παιδικό κοινό «Meli mome».

Τα παιδιά ανακαλύπτουν πώς μία κούκλα με νήματα ζωντανεύει και φτιάχνει τη δική της ιστορία μέσα από τη λεπτή ισορροπία της κίνησής της.

Συντελεστές:

Σενάριο: Ευγενία Τσιχλιά

Σκηνοθεσία: Ευγενία Τσιχλιά-Στάθης Μαρκόπουλος

Κατασκευές: Θάνος Σιώρης-Ευγενία Τσιχλιά

Φωτισμοί: Θάνος Σιώρης

Πρωτότυπη μουσική: Αντώνης Σκαμνάκης

Παίζουν : Ευγενία Τσιχλιά, Θάνος Σιώρης

Έκθεση φωτογραφίας YOUR JOURNEY

22/09-01/10, 19:00-20:00

Ισόγειο Μύλου του Παππά

Είσοδος ελεύθερη

Κάθε ζωή είναι ένα ταξίδι, αλλά δεν είναι όλα τα τα ταξίδια ίδια. Πάνω σε αυτή τη βασική ιδέα στήθηκαν και υλοποιήθηκαν τα εργαστήρια φωτογραφίας και storytelling της διεθνούς κοινοπραξίας YOUR JOURNEY, νέων με προσφυγικό υπόβαθρο και ντόπιων νέων σε Λάρισα, Μπολτσάνο/ΙΤ, Άμστερνταμ και Βερολίνο.

Η έκθεση αποτελεί το αποτύπωμα των εργαστηρίων που ταξιδεύει στις 4 χώρες του έργου, παρουσιάζοντας φωτογραφίες και ιστορίες των συμμετεχόντων πάνω στη θεματική του “feeling at home”.

Την Παρασκευή 22 Σεπτεμβρίου στις 19:00, στα εγκαίνια της έκθεσης, θα παρουσιαστούν επίσης τα αποτελέσματα της έρευνας του YOUR JOURNEY, καθώς και τα εκπαιδευτικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν και δοκιμάστηκαν από τους εταίρους σε μικτές ομάδες.

Οι εκπαιδευτικοί, καλλιτέχνες και εργαζόμενοι σε δομές με προσφυγικό πληθυσμό που ενδιαφέρονται να παρευρεθούν και να ενημερωθούν για τα αποτελέσματα του έργου, μπορούν να συμπληρώσουν τη φόρμα εγγραφής:

https://forms.gle/EZnYZL5P71A2MFrq7

MPART OS III

22/09-01/10, 20:00-21.00

Ισόγειο Μύλου του Παππά

Είσοδος ελεύθερη

Ο Μύλος Παραστατικών Τεχνών ΣΤΗΝ ΟΘΟΝΗ (MPArt.OS) είναι ένα από τα πιο νεωτεριστικά και επιτυχημένα στοιχήματα του ΜΠαρΤ. Ξεκίνησε δοκιμαστικά πριν από 3 χρόνια και κατάφερε να γίνει μια από τις αγαπημένες ενότητες του φεστιβάλ, συνδέοντας άμεσα τις παραστατικές τέχνες με τις τέχνες τους κινηματογράφου και τού βίντεο, αλλά και το κοινό της Λάρισας με ολόκληρο τον κόσμο.

Φέτος, το ανοιχτό κάλεσμα ταινιών μικρού μήκους για τις παραστατικές τέχνες, είχε απρόσμενη και χωρίς προηγούμενο ανταπόκριση, συγκεντρώνοντας 163 προτάσεις από 34 χώρες από όλο τον κόσμο, με ταινίες υψηλής ποιότητας που δυσκόλεψαν πολύ την επιτροπή του φεστιβάλ να επιλέξει μόνο 30 μεταξύ αυτών.

Οι ταινίες που θα προβληθούν στις 22/09:

Counterpoint | RITCS Masters | Dance short | Belgium

Dancing Rhythm Life | Peter C Downey | Dance short | Australia

God’s Daughter Dances | Sungbin Byun | Dance short | Republic of Korea

Sean Dorsey Dance: Dreaming Trans and Queer Futures | Lindsay Gauthier | Short documentary on performing arts | United States

UHOLDEAK | Olatz Larunbe, Bárbara Fernández | Short documentary on performing arts | Spain

Swans Never Die | Luca Di Bartolo, Ivonne Bello | Dance short | Italy

Together | Sue Schroeder, Adam Larsen, Judd Greenstein | Dance short | United States