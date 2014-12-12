Aπό τη Δευτέρα 10 Νοεμβρίου, τα νοικοκυριά μπορούν να υποβάλουν αιτήσεις για το επίδομα θέρμανσης της χειμερινής περιόδου 2025-2026.

Το μέτρο απευθύνεται σε όσους χρησιμοποιούν πετρέλαιο, φυσικό αέριο, υγραέριο, καυσόξυλα, βιομάζα ή ηλεκτρική ενέργεια για να θερμάνουν τα σπίτια τους.

Το επίδομα χορηγείται με βάση συγκεκριμένα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια. Ένα ζευγάρι με εισόδημα έως 24.000 ευρώ ή ένα μονομελές νοικοκυριό έως 16.000 ευρώ μπορεί να είναι δικαιούχος, ενώ για κάθε παιδί το όριο αυξάνεται κατά 5.000 ευρώ.

Οι μονογονεϊκές οικογένειες έχουν υψηλότερο όριο, έως 29.000 ευρώ, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο. Τα περιουσιακά στοιχεία των δικαιούχων δεν πρέπει να υπερβαίνουν καθορισμένα όρια ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση.

Το ποσό του επιδόματος κυμαίνεται από 100 έως 800 ευρώ, ενώ σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες θέρμανσης μπορεί να φτάσει έως 1.200 ευρώ. Κάθε δικαιούχος μπορεί να επιδοτηθεί για ένα μόνο είδος καυσίμου.

(*) Στην πόλη της Λάρισας το βασικό ποσό επιδόματος, για το πετρέλαιο θέρμανσης, ανέρχεται στα 350 ευρώ, ενώ φτάνει μέχρι και τα 400 ευρώ για τις οικογένειες με τρία παιδιά. Μεγαλύτερα είναι τα ποσά στις ορεινές περιοχές του νομού λόγω των αυξημένων ενεργειακών αναγκών.

Η αίτηση γίνεται στην πλατφόρμα myAADE, μέσω της πλατφόρμας myΘέρμανση, με χρήση των κωδικών TAXISnet, όπου δηλώνονται στοιχεία κατοικίας, αριθμός παροχής ρεύματος, τετραγωνικά, τύπος καυσίμου και ΙΒΑΝ. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων είναι 5 Δεκεμβρίου 2025.

Το επίδομα είναι αφορολόγητο και ακατάσχετο και δεν συμψηφίζεται με οφειλές προς το Δημόσιο. Όσοι έχουν απορίες μπορούν να απευθύνονται στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων my1521, τηλεφωνικά ή ψηφιακά μέσω της πλατφόρμας.

Γ.Δ. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από ΤΑ ΝΕΑ)