Οι αθλητικές εγκαταστάσεις της Λάρισας έχουν χτυπήσει κόκκινο, αφού κάποιες δεν μπορούν να φιλοξενήσουν θεατές (γήπεδο Αλκαζάρ), κάποιες δεν έχουν αποδυτήρια (κλειστό γυμναστήριο Αλκαζάρ), ενώ άλλες είναι άγνωστο το μέλλον τους όπως το κλειστό γυμναστήριο του Αλκαζάρ, που η πρώτη εισήγηση είναι να κατεδαφιστεί. Για τον λόγο αυτόν ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας Δημήτρης Κουρέτας συγκάλεσε σύσκεψη στην οποία παρευρέθηκαν ο δήμαρχος Λαρισαίων Θανάσης Μαμάκος, ο αντιπεριφερειάρχης αθλητισμού Σωτήρη Σουλούκος, ο συνεργάτης του Βαγγέλης Στεφανής, ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Χρήστος Τερζούδης, ο πρόεδρος του ΕΑΚ Χρήστος Μαϊμουλιώτης και ο διευθυντής τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων κ. Πατσούρας. Ο περιφερειάρχης ζήτησε να πληροφορηθεί για το τι γίνεται με τα γήπεδα και κυρίως με το αθλητικό κέντρο του Αλκαζάρ, αφού θεωρεί αδιανόητο όλες οι διοργανώσεις, λόγω των κατάλληλων αθλητικών εγκαταστάσεων, να πηγαίνουν στο Βόλο και η Λάρισα φέτος το καλοκαίρι να μην έχει κάποια διοργάνωση δημοφιλούς αθλήματος. Ο κ. Κουρέτας ζήτησε άμεση ενημέρωση για τα προβλήματα του Αλκαζάρ και να γίνει παρέμβαση προς τον αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, για τις καθυστερήσεις που υπάρχουν,

Το μόνο θετικό νέο είναι η αντικατάσταση μέρους του ταρτάν που τοποθετήθηκε πριν ένα χρόνο και παρουσόασε προβλήματα σε σύντομο χρονικό διάστημα. Ειπώθηκε ότι θα πρέπει να βρεθεί χώρος στην πόλη για τη δημιουργία ενός κλειστού προπονητηρίου στίβου, ενώ η ιδέα της δημιουργίας κλειστού γυμναστηρίου στην Γιάννουλη μάλλον εγκαταλείφθηκε, αφού δεν μπορεί να χρησιμοποιηθούν μέσω ΕΣΠΑ χρήματα για αθλητικές εγκαταστάσεις που είναι εκτός του ιστού της πόλης. Τέλος συζητήθηκε η δημιουργία προπονητικής πισίνας δίπλα από το ανοιχτό κολυμβητήριο της Νέας Πολιτείας. Σε ότι αφορά τις προσεχείς διοργανώσεις, ειπώθηκε ότι μπορεί να διεκδικηθεί ένα ευρωπαϊκό πρωτάθλημα κολύμβησης, με δεδομένη την πολύ καλή σχέση του περιφερειάρχη Δημήτρη Κουρέτα με τον πρόεδρο της ΚΟΕ κ. Γιαννόπουλο.

kosmoslarissa.gr (απο το ρεπορτάζ του Σωτήρη Κέλλα, Ελευθερία)