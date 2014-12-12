Ο Δήμος Ελασσόνας, υπό την αιγίδα της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνας, διοργανώνει την προβολή της ταινίας «Στου Παπά το Ίσιωμα», το Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025 και ώρα 19:00, στην Αίθουσα Θεάτρου «Δημάρχου Βασιλείου Φαρμάκη» στην Ελασσόνα.

Η ταινία είναι βασισμένη στο βιβλίο του Αθανάσιου Δήμκου με τίτλο «Ιερέας Αθανάσιος Παπαθανασίου: Ο Ήρωας της Βερδικούσιας κατά την Τουρκοκρατία» και φωτίζει, με σεβασμό και ιστορική ευαισθησία, την προσωπικότητα και την προσφορά του εμβληματικού ιερέα που υπήρξε πνευματικός και ηρωικός καθοδηγητής της Βερδικούσας σε μια από τις πιο κρίσιμες περιόδους της ιστορίας του τόπου μας.

Μέσα από κινηματογραφική γλώσσα απλή αλλά βαθιά συγκινητική, η ταινία αναδεικνύει την πίστη, την αυταπάρνηση και το ήθος ενός ανθρώπου που έθεσε το κοινό καλό πάνω από τον εαυτό του, ενώ παράλληλα προβάλλει το φυσικό και πολιτιστικό τοπίο της Ελασσόνας και της Βερδικούσας.

Πριν από την προβολή θα πραγματοποιηθεί σύντομη συζήτηση προσφέροντας στο κοινό την ευκαιρία να γνωρίσει τη διαδικασία μέσα από την οποία ένα ιστορικό κείμενο μετατράπηκε σε κινηματογραφικό έργο.

Η εκδήλωση αποτελεί μέρος των δράσεων του Δήμου Ελασσόνας για την προβολή της τοπικής ιστορίας και της πολιτιστικής κληρονομιάς μέσα από τη δύναμη της τέχνης και της εικόνας.

Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025

Αίθουσα Θεάτρου «Δημάρχου Βασιλείου Φαρμάκη», Ελασσόνα

Ώρα έναρξης: 19:00

Η είσοδος είναι ελεύθερη για το κοινό.