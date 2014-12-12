Σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας προσφέρουν τρεις νέες Δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος “Θεσσαλία 2021–2027” και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ.

▲ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 04ΚΕ: «Αναπτύσσομαι έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (€20 εκ).

Επιχορηγούνται υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλίας (ημ. έναρξης πριν την 1/1/2023) με ποσοστό επιδότησης 70% για επενδυτικά έργα από 50.000 € έως και 425.000 €. Εντάσσονται επιλεγμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ΚΑΔ από τους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Υπηρεσιών.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Κτηριακές Εργασίες, Εξοπλισμός, Υπηρεσίες, Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα, Νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 27/11/2025 έως 30/01/2026 (χωρίς σειρά προτεραιότητας).

▲ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 05ΚΕ: «Επιχειρώ έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», (€20 εκ).

Επιχορηγούνται υπό σύσταση και νέες (έναρξη εργασιών μετά την 1/1/2023) μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλίας με ποσοστό επιδότησης 70% για επενδυτικά έργα από 50.000 € έως και 425.000 €.

Εντάσσονται επιλεγμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ΚΑΔ από τους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Υπηρεσιών.

Επιλέξιμες Δαπάνες: Κτηριακές Εργασίες, Εξοπλισμός, Υπηρεσίες, Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα, Νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 27/11/2025 έως 30/01/2026 (χωρίς σειρά προτεραιότητας).

▲ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: «Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές στη Θεσσαλία», (€12 εκ).

Tο νέο Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ στοχεύει στην οικονομική στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel.

Βασικά χαρακτηριστικά:

Μικροδάνεια από 3.000€ έως 25.000€

Άτοκη χρηματοδότηση για το 75% του δανείου

για το του δανείου Διάρκεια αποπληρωμής: 1–8 έτη

1–8 έτη Περίοδος χάριτος: έως 6 μήνες

έως 6 μήνες Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις

Επιπλέον επιχορήγηση 900€ ανά ΑΦΜ για υπηρεσίες Mentoring

Η χρηματοδότηση παρέχεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη υλικών ζημιών, και μπορεί να καλύπτει κεφάλαια κίνησης ή επενδυτικές δαπάνες έως 40% του δανείου.

Τα δάνεια δύναται να χορηγηθούν έως την λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, ήτοι 31-12-2029 ή μέχρι ανάλωση του προϋπολογισμού του Ταμείου.

Πηγή: kei.gr