Προγράμματα ΕΣΠΑ με 70% επιχορήγηση στη Θεσσαλία
Ειδήσεις | 14 Νοε 2025, 10:16
Σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης για τις επιχειρήσεις της Θεσσαλίας προσφέρουν τρεις νέες Δράσεις που υλοποιούνται στο πλαίσιο του Προγράμματος “Θεσσαλία 2021–2027” και του Ταμείου Εγγυοδοσίας Επιχειρήσεων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ.
▲ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 04ΚΕ: «Αναπτύσσομαι έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας» (€20 εκ).
Επιχορηγούνται υφιστάμενες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλίας (ημ. έναρξης πριν την 1/1/2023) με ποσοστό επιδότησης 70% για επενδυτικά έργα από 50.000 € έως και 425.000 €. Εντάσσονται επιλεγμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ΚΑΔ από τους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Υπηρεσιών.
Επιλέξιμες Δαπάνες: Κτηριακές Εργασίες, Εξοπλισμός, Υπηρεσίες, Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα, Νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 27/11/2025 έως 30/01/2026 (χωρίς σειρά προτεραιότητας).
▲ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 05ΚΕ: «Επιχειρώ έξυπνα στην Περιφέρεια Θεσσαλίας», (€20 εκ).
Επιχορηγούνται υπό σύσταση και νέες (έναρξη εργασιών μετά την 1/1/2023) μικρομεσαίες επιχειρήσεις της Θεσσαλίας με ποσοστό επιδότησης 70% για επενδυτικά έργα από 50.000 € έως και 425.000 €.
Εντάσσονται επιλεγμένες επιχειρηματικές δραστηριότητες σε ΚΑΔ από τους τομείς Μεταποίησης, Τουρισμού και Υπηρεσιών.
Επιλέξιμες Δαπάνες: Κτηριακές Εργασίες, Εξοπλισμός, Υπηρεσίες, Ηλεκτρικά Μεταφορικά Μέσα, Νεοπροσλαμβανόμενο Προσωπικό.
Οι αιτήσεις υποβάλλονται από 27/11/2025 έως 30/01/2026 (χωρίς σειρά προτεραιότητας).
▲ ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ: «Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης από Φυσικές Καταστροφές στη Θεσσαλία», (€12 εκ).
Tο νέο Ταμείο Μικροδανείων Ανάκαμψης στο πλαίσιο του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ στοχεύει στην οικονομική στήριξη των πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων της Περιφέρειας Θεσσαλίας που επλήγησαν από την κακοκαιρία Daniel.
Βασικά χαρακτηριστικά:
- Μικροδάνεια από 3.000€ έως 25.000€
- Άτοκη χρηματοδότηση για το 75% του δανείου
- Διάρκεια αποπληρωμής: 1–8 έτη
- Περίοδος χάριτος: έως 6 μήνες
- Χωρίς εμπράγματες εξασφαλίσεις
- Επιπλέον επιχορήγηση 900€ ανά ΑΦΜ για υπηρεσίες Mentoring
Η χρηματοδότηση παρέχεται ανεξάρτητα από την ύπαρξη ή μη υλικών ζημιών, και μπορεί να καλύπτει κεφάλαια κίνησης ή επενδυτικές δαπάνες έως 40% του δανείου.
Τα δάνεια δύναται να χορηγηθούν έως την λήξη της περιόδου επιλεξιμότητας του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, ήτοι 31-12-2029 ή μέχρι ανάλωση του προϋπολογισμού του Ταμείου.
Πηγή: kei.gr