Προγραμματισμένες διακοπές υδροδότησης σε κοινότητες της Ελασσόνας
Ελασσόνα | 18 Αυγ 2025, 10:13
Η Δ.Ε.Υ.Α. Ελασσόνας ανακοινώνει ότι θα υπάρξει διακοπή υδροδότησης λόγω προγραμματισμένων εργασιών για το έργο με τίτλο «Προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού εξωτερικού δικτύου ύδρευσης και συστήματος ελέγχου κατανάλωσης και μείωσης διαρροών στα εσωτερικά δίκτυα διανομής νερού της Δ.Ε. Ελασσόνας του Δήμου Ελασσόνας» στις παρακάτω δημοτικές κοινότητες – οικισμούς του Δήμου Ελασσόνας και στις συγκεκριμένες ημερομηνίες:
- Πέμπτη 21-08-2025: Μεσοχώρι
- Παρασκευή 22-08-2025: Καλύβια
- Δευτέρα 25-08-2025: Δρυμός - Ελασσόνα ( περιοχή Βαροσίου)
- Τρίτη 26-08-2025: Κρανέα - Λουτρό
- Τετάρτη 27-08-2025: Μηλέα – Γεράνεια - Τσαπουρνιά - Φαρμάκη
- Πέμπτη 28-08-2025: Γιαννωτά - Άζωρος - Λυκούδι
- Παρασκευή 29-08-2025: Καρυά - Κρυόβρυση - Συκαμινέα
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.