Προγραμματισμένη διακοπή νερού στον οικισμό Μεσαγγάλων
Τέμπη | 27 Αυγ 2025, 17:11
Η ΔΕΥΑ Τεμπών ενημερώνει τους καταναλωτές της ότι θα υπάρξει προγραμματισμένη διακοπή της υδροδότησης του οικισμού Μεσαγγάλων στις οικίες που υδροδοτούνται από το νέο δίκτυο ύδρευσης, αύριο Πέμπτη 28/08/2025, από τις 08:00 π.μ έως και το πέρας των εργασιών, λόγω συντήρησης και επισκευής του δικτύου ύδρευσης.
