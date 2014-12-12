Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και ο εισαγγελέας του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνος Τζαβέλλας, κατά τις εργασίες του συνεδρίου «Δικαιοσύνη: Θεμέλιο Ανάπτυξης & Ευημερίας» ρωτήθηκαν για το αίτημα του Πάνου Ρούτσι περί εκταφής και επισήμαναν ότι ανάλογο αίτημα έχει κριθεί στην κύρια ανάκριση και έκαναν λόγο για επιχείρηση παρακώλυσης της δίκης.

Ειδικότερα, η κυρία Παπαδοπούλου επισήμανε: «Η εκταφή αυτή ζητείται στα πλαίσια του έργου της ανάκρισης. Η ανάκριση έχει κλείσει με νόμιμο τρόπο και βρίσκεται σε πρόεδρο Εφετών. Σε αυτή την περίπτωση το αίτημα αφορά την εξέταση των οστών για ξυλόλιο και άλλες ουσίες. Τέτοια αιτήματα έχουν γίνει κατά τη διάρκεια της ανάκρισης και έχουν απαντηθεί, άρα δεν μπορούμε να επανέλθουμε απ’ αυτών».

«Εφόσον τα προηγούμενα αιτήματα έχουν απαντηθεί, δεν μπορούμε να επανέλθουμε εφόσον προέρχεται από κάποιον άλλον. Εκταφή γίνεται σε τρία χρόνια, αλλά όχι στα πλαίσια της ανάκρισης. Την εκταφή πρέπει να ζητήσει η πρόεδρος Εφετών».

Η πρόεδρος του Αρείου Πάγου τόνισε ότι «κανένα δικαίωμα δεν χάνεται» και ανάλογο αίτημα - αίτηση έχει ασκηθεί κατά τη διάρκεια της αποδεικτικής διαδικασίας και έχει απορριφθεί.

«Η χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα, ποτέ δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις»

Δεν παρέλειψε η κυρία Παπαδοπούλου να τονίσει: «Απευθυνθώ σε όσους εκμεταλλεύονται αυτή την κατάσταση, η χώρα είχε και άλλα δυστυχήματα, ποτέ δεν έγιναν τέτοιες εκδηλώσεις που εκμεταλλεύονται τον πόνο των συγγενών. Κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να ξεκινήσει η δίκη».

«Πού ζούμε, ζούμε σε Δημοκρατία;»

«Είναι δικαίωμα του ανακριτή να κλείσει την ανάκριση», τόνισε η πρόεδρος του Αρείου Πάγου και προσέθεσε: «Και όταν την έκλεισαν, υπήρχαν άνθρωποι που του φώναζαν απέξω ότι δεν μπορείς να κλείσεις την ανάκριση. Πού ζούμε, ζούμε σε Δημοκρατία; Οι συγγενείς δεν έχουν χάσει κανένα δικαίωμα και να μην παρασύρονται από πρόθυμους που τους συμπαραστέκονται αλλά έχουν άλλους σκοπούς».

Από την πλευρά του ο κ. Τζαβέλλας ανέφερε, ότι «νομικοί προσπαθούν να με υποχρεώσουν ως έχων την εποπτεία της ανακρίσεως να δώσω εντολή στον εισαγγελέα Εφετών Λαρίσης και στον πρόεδρο Εφετών Λαρίσης να ανοίξει ξανά την ανάκριση» και συνέχισε: «Εκφράζω την αγανάκτησή μου γιατί δεν μπορεί να μιλάνε νομικοί με νομικό και να ζητάνε πράγματα εκτός του νόμου».

Παράλληλα, ο κ. Τζαβέλλας διευκρίνισε: «Η εκταφή μπορεί να ζητηθεί ως διοικητικό μέτρο από το νομικό πρόσωπο (σ.σ.: Δήμος) που έχει την εποπτεία του κοιμητηρίου που έχει ενταφιαστεί ο νεκρός».

Τέλος, ο κ. Τζαβέλλας τόνισε: «αίτημα δεν μπορεί να ικανοποιηθεί γιατί είναι ζήτημα της κυρίας ανάκρισης και έχει κριθεί στην προδικασία, η δικογραφία είναι σε τέτοιο δικονομικό στάδιο που κανείς δεν μπορεί να κρίνει το αίτημα πλην της Προέδρου Εφετών Λαρίσης».

Παναγιώτης Tσιμπούκης (protothema.gr)