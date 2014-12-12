Ο Δήμος Τυρνάβου παραμένει όλες αυτές τις μέρες σε διαρκή εγρήγορση και πλήρη ετοιμότητα, για κάθε ανάγκη αντιμετώπισης έκτακτων περιστατικών.



Oπως σημειώνεται σε σχετικό δελτίο Τύπου "τα ελάχιστα στελέχη και τα περιορισμένα διαθέσιμα μέσα της Πολιτικής Προστασίας που έχει, βρίσκονται σε επιφυλακή, ώστε να παρέμβουν άμεσα σε οποιαδήποτε κατάσταση απαιτηθεί.

Παράλληλα, με πρωτοβουλία της Δημοτικής Αρχής και μετά από συστάσεις της Διεύθυνσης Κτηνιατρικής, βρίσκονται σε εξέλιξη και θα συνεχιστούν οι προληπτικοί ψεκασμοί για την ευλογιά των αιγοπροβάτων. Οι ψεκασμοί πραγματοποιούνται με ειδικά σκευάσματα που χορηγήθηκαν από την Περιφέρεια Θεσσαλίας και εφαρμόζονται σε σημεία υψηλού κινδύνου, με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης της νόσου και την προστασία της τοπικής κτηνοτροφίας."



Ο Δήμαρχος Τυρνάβου, κ. Στέλιος Τσικριτσής, υπογραμμίζει:



«Η ασφάλεια των δημοτών και η προστασία της παραγωγικής μας βάσης αποτελούν απόλυτη προτεραιότητα. Δίνουμε την μάχη με τις περιορισμένες δυνατότητες, τους λίγους υπαλλήλους που διαθέτουμε, τους οποίους και ευχαριστώ για τις υπεράνθρωπες προσπάθειες που καταβάλουν και με τα ελάχιστα μέσα που μας έχουν διαθέσει όλες οι κυβερνήσεις διαχρονικά.



Βλέπετε η υποστελέχωση και η υποχρηματοδότηση στους Δήμους είναι εδώ χρόνια, αποτέλεσμα της πολιτικής όλων των κυβερνήσεων. Δεν επαναπαυόμαστε όμως, ακόμη και σε περιόδους που γενικά οι υπηρεσίες υπολειτουργούν και ο εξοπλισμός είναι μετρημένος, να συνεχίζουμε τις δράσεις και τις διεκδικήσεις μας. Ο Δήμος Τυρνάβου συνεχίζει να σχεδιάζει, προσπαθεί με τα μέσα που έχει να προλαμβάνει και να παρεμβαίνει με υπευθυνότητα και αποφασιστικότητα.



Θα ήταν παράλειψη να μην ευχαριστήσω και την ομάδα εθελοντικής προστασίας που έχουμε συγκροτήσει, η οποία λειτουργεί και αποτελείται από ανθρώπους που παρεμβαίνουν συνέχεια».