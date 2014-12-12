Προπλήρωσε για διακοπές... ανύπαρκτη μονοκατοικία - Λαρισαία θύμα διαδικτυακής απάτης
Αστυνομικά | 11 Αυγ 2025, 09:07
Θύμα απάτης έπεσε μια 44χρονη Λαρισαία η οποία ενώ προπλήρωσε κράτηση (με το ποσό των 2.300 ευρώ) για τη μίσθωση μονοκατοικίας σε νησί του Ιονίου, όταν συγγενικό της πρόσωπο πήγε στο νησί για τις καλοκαιρινές του διακοπές, διαπίστωσε πως δεν υπήρχε καμία οικία με τα στοιχεία κράτησης τα οποία αναφέρονται στο έμβασμα.
Η 44χρονη Λαρισαία διαπιστώνοντας ότι έπεσε θύμα διαδικτυακής απάτης κατήγγειλε το γεγονός στην Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ. η οποία ερευνά την υπόθεση.
Λ.Ε. kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από Ελευθερία)
