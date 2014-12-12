Το Επιμελητήριο Λάρισας ενημερώνει ότι το Επιμελητήριο Καβάλας, διοργανώνει την 31η Διεθνή Έκθεση "KAVALAEΧΡΟ 2025", η οποία θα πραγματοποιηθεί 10 - 13 Οκτωβρίου 2025, στον Εκθεσιακό χώρο «Απόστολος Μαρδύρης», στη Νέα Καρβάλη.

Κατά τη διάρκεια της έκθεσης έχουν προγραμματισθεί να πραγματοποιηθούν ποικίλες παράλληλες εκδηλώσεις που αποσκοπούν αφενός στην ανάδειξη των συμμετεχουσών επιχειρήσεων, την τόνωση της ανταγωνιστικότητας την προώθηση επιχειρηματικών συνεργασιών (Β2Β) και αφετέρου στη συμμετοχή σε λοιπές εκδηλώσεις και δράσεις.

Η αίτηση συμμετοχής περιλαμβάνεται στην ιστοσελίδα www.kcci.gr.

Παρακαλείσθε να δηλώσετε έγκαιρα το ενδιαφέρον σας, έως και την Παρασκευή 12 Σεπτεμβρίου 2025, αποστέλλοντας την αίτηση στο info@chamberofkavala.gr.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο επικοινωνίας 2510 222212, κα Σ. Μαυρομμάτη (εσωτ. 4), κα Κ. Αϊβαζίδου, κ. Η. Καλογιάννης, καθώς και στην ιστοσελίδα www.kcci.gr