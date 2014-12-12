Πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία, η πρώτη δωρεάν μονοήμερη εκδρομή, που διοργάνωσε η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας για τα μέλη των ΚΑΠΗ του Δ. Λαρισαίων στην Ιερά Μονή Παναγίας Σουμελά στο Βέρμιο Ημαθίας. Το ενδιαφέρον των μελών ήταν εντυπωσιακό καθώς συμμετείχαν σε αυτή, 340 άτομα.

Το πρόγραμμα της εκδρομής περιλάμβανε εναλλαγές τοπίων και εμπειριών με πρώτο προορισμό τη Μονή της Παναγίας Σουμελά, η οποία ορθώνεται με μεγαλοπρέπεια στις πλαγιές του όρους Βερμίου, κοντά στο χωριό Καστανιά.

Κτίστηκε το 1951 από πρόσφυγες του Πόντου, ως μια προσπάθεια αναβίωσης της ιστορικής ομώνυμης Μονής, τα ερείπια της οποίας βρίσκονται στο όρος Μελά, κοντά στην Τραπεζούντα του Πόντου.

Η φιλοξενία και η κατανυκτική ατμόσφαιρα άφησαν στους εκδρομείς τις καλύτερες εντυπώσεις. Τα συναισθήματά τους ήταν έντονα και βίωσαν την πνευματικότητα που πρόσφερε η επίσκεψη στο μοναστήρι.

Αμέσως μετά ακολούθησε γεύμα στο πάρκο του Αγίου Νικολάου στη Νάουσα, στο πιο φημισμένο αξιοθέατο της περιοχής. Πρόκειται για έναν επίγειο παράδεισο στην καρδιά της Ημαθίας, μια καταπράσινη έκταση με υπεραιωνόβια πλατάνια. Τέλος ακολούθησε απογευματινός καφές στην πρωτεύουσα του Νομού, στη γραφική Βέροια.

Τα μέλη των ΚΑΠΗ συνόδευσαν στην Προσκυνηματική εκδρομή, κοινωνικοί λειτουργοί και νοσηλεύτριες της Διεύθυνσης Πρόνοιας.

Η Αντιδημαρχία Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας σχεδιάζει το επόμενο διάστημα και άλλες πολιτιστικές διαδρομές που θα προκαλέσουν το ενδιαφέρον των ηλικιωμένων για την ιστορία, την παράδοση, τον πολιτισμό μας, αλλά και να συμβάλλουν στην ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ τους..