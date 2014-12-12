Τέλη Σεπτεμβρίου θα έρθει στο Ναύπλιο η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας "Φοβερά Προστασία" από τη Μονή Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους.

Οπότε, 1 και 2 Οκτωβρίου η ενορία του Αγίου Αχιλλίου Λάρισας θα διοργανώσει μια διήμερη προσκυνηματική εκδρομή στο Ναύπλιο, για να την προσκυνήσουμε και βεβαίως θα περιλαμβάνει και άλλα μοναστήρια.