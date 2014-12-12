Τέλη Σεπτεμβρίου θα έρθει στο Ναύπλιο η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας  "Φοβερά Προστασία" από τη Μονή Κουτλουμουσίου του Αγίου Όρους.
Οπότε, 1 και 2 Οκτωβρίου η ενορία του Αγίου Αχιλλίου Λάρισας θα διοργανώσει μια διήμερη προσκυνηματική εκδρομή στο Ναύπλιο, για να την προσκυνήσουμε και βεβαίως θα περιλαμβάνει και άλλα μοναστήρια.
Μπορείτε να δηλώνετε συμμετοχή στο τηλέφωνο του Ναού: 2410537159 και στο μέιλ: inaagr@gmail.com