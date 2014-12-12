Συναγερμό σήμανε στις αρμόδιες αρχές της Ελλάδας η πρόσφατη ληστεία στο μουσείο του Λούβρου. Οπως γράφει η Καθημερινή (Γιάννης Σουλιώτης), τα υπουργεία Προστασίας του Πολίτη και Πολιτισμού αναμένεται να αναθέσουν τη φύλαξη μουσείων, πιθανόν δε και ορισμένων αρχαιολογικών χώρων, στην ΕΛ.ΑΣ.

Στο επιχειρησιακό σχέδιο θα λάβουν μέρος 300 ειδικοί φρουροί, που θα ενσωματωθούν στο σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας στο διάστημα Φεβρουαρίου - Μαρτίου. Παρότι οι λεπτομέρειες δεν έχουν πλήρως αποσαφηνιστεί, θεωρείται βέβαιον ότι οι 300 θα κατανεμηθούν ανάλογα με τον σχεδιασμό του υπουργείου Πολιτισμού και τις μελέτες που έχουν καταρτίσει τα στελέχη του αναφορικά με τα κενά ασφαλείας και τα τρωτά σημεία των εγκαταστάσεων όπου φυλάσσονται αρχαιολογικοί θησαυροί.

Αρμόδια πηγή,αναφέρει η εφημερίδα, εξήγησε ότι το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη είχε ήδη προ καιρού δρομολογήσει την πρόσληψη 600 νέων ειδικών φρουρών για την ενίσχυση αστυνομικών υπηρεσιών του Σώματος, μεταξύ των οποίων και των αστυνομικών ομάδων που δημιουργούνται για την αστυνόμευση των καταυλισμών Ρομά. Κατόπιν κυβερνητικής απόφασης ωστόσο, και σύμφωνα με μια εκδοχή, με προτροπή του υπουργείου Πολιτισμού αποφασίστηκε ο αριθμός των ειδικών φρουρών που τελικά θα ενταχθούν στο Σώμα να ανέλθει σε 900, ούτως ώστε οι 300 από αυτούς να διατεθούν για τη φύλαξη μουσείων και αρχαιολογικών χώρων.

Οι νεοπροσληφθέντες ειδικοί φρουροί θα ενταχθούν στο Σώμα το διάστημα Φεβρουαρίου - Μαρτίου.

kosmoslarissa.gr