Για την κάλυψη αναγκών και την ενίσχυση της Μονάδας Εντατικής Θεραπείας (Μ.Ε.Θ) του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας και του Τμήματος Επειγόντων Περιστατικών (Τ.Ε.Π.) του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας, ο Διοικητής της 5ης Υ.ΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας κ. Φώτης Σερέτης, υπέγραψε σήμερα αποφάσεις πρόσληψης δύο (2) επικουρικών ιατρών, ειδικότητας Εσωτερικής Παθολογίας, μία για κάθε ένα από τα δύο Νοσοκομεία της Λάρισας.

Η διάρκεια των συμβάσεων είναι 24μηνη και η ανάληψη υπηρεσίας από τους ιατρούς θα είναι άμεση.