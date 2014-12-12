Το Υπουργείο Εσωτερικών ενέκρινε την πρόσληψη συνολικά 309 ατόμων σε Δήμους και νομικά πρόσωπα της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με συμβάσεις ορισμένου χρόνου (ΙΔΟΧ) και συμβάσεις μίσθωσης έργου (ΣΜΕ).

Οι αποφάσεις υπογράφηκαν στις 17 Σεπτεμβρίου 2025 από την Υφυπουργό Εσωτερικών κα Παρασκευή Χαραλαμπογιάννη.

Οι προσλήψεις αφορούν κυρίως υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα (καθαριότητα, ύδρευση, αποχέτευση) καθώς και υπηρεσίες με αντίτιμο, για την κάλυψη αναγκών των ΟΤΑ σε όλη τη χώρα.

Στη ΔΕΥΑ Λάρισας θα καλυφθούν συνολικά 65 θέσεις.

Με πληροφορίες από airetos.gr