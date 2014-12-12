Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ανακοίνωσε την πρόσληψη δύο μουσικών ειδικότητας Πιάνου, με συμβάσεις επτά μηνών, στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών διδασκαλίας.

Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα μουσικών σπουδών αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, ενώ η επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 11 έως 20 Νοεμβρίου 2025, καθημερινά 09:00–13:00, στα γραφεία του Δημοτικού Ωδείου (Πλατεία Λαού, Λάρισα).

Η προκήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.dhmotikoodeiolarissas.gr και στην «Διαύγεια».