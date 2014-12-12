Προσλήψεις στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας – 2 θέσεις μουσικών
Λάρισα | 09 Νοε 2025, 16:48
Το Δημοτικό Ωδείο Λάρισας ανακοίνωσε την πρόσληψη δύο μουσικών ειδικότητας Πιάνου, με συμβάσεις επτά μηνών, στο πλαίσιο κάλυψης αναγκών διδασκαλίας.
Οι υποψήφιοι πρέπει να διαθέτουν πτυχίο ή δίπλωμα μουσικών σπουδών αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ, ενώ η επιλογή θα γίνει από τριμελή επιτροπή σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις.
Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται από 11 έως 20 Νοεμβρίου 2025, καθημερινά 09:00–13:00, στα γραφεία του Δημοτικού Ωδείου (Πλατεία Λαού, Λάρισα).
Η προκήρυξη είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα www.dhmotikoodeiolarissas.gr και στην «Διαύγεια».
