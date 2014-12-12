Ο Δήμος Κιλελέρ θα προσλάβει 15 υπαλλήλους για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και κατεπειγουσών αναγκών λόγω κήρυξης σε κατάσταση εκτάκτου ανάγκης εξαιτίας των ακραίων καιρικών φαινομένων και εκδήλωση νέων έντονων καταστροφικών φαινομένων (πλημμύρες), στις 4 & 5/9/2023 (επέλαση κακοκαιρίας με την κωδική ονομασία «DANIEL»).

ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Λόγω του κατεπείγοντος, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν τις αιτήσεις με τα δικαιολογητικά στο Γραφείο Πρωτοκόλλου ή στο Τμήμα Προσωπικού εντός δύο εργάσιμων (2) ημερών, δηλαδή Πέμπτη 23 και Παρασκευή 24 Οκτωβρίου 2025 (08:00 – 15:00) ή να τα αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση prosopiko@kileler.gov.gr.