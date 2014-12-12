Στην πρόσληψη έκτακτου προσωπικού, με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών που προέκυψαν από την επέλαση του συστήματος κακοκαιρίας με την ονομασία «Daniel» προχωρά η ΔΕΥΑ Τεμπών.

Θα καλυφθούν συνολικά τέσσερις θέσεις.





Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν την αίτησή τους και τα δικαιολογητικά μέσα σε προθεσμία πέντε (5)ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης της ανακοίνωσης στην Ιστοσελίδα της ΔΕΥΑ Τεμπών και στους Πίνακες Ανακοινώσεων, ήτοι από 17-09-2025 (ημερομηνία ανάρτησης ανακοίνωσης) έως 19-09-2025 ημέρα Παρασκευή (καταληκτική ώρα υποβολής αιτήσεων είναι στις 14:00΄).

Δείτε αναλυτικά ΕΔΩ