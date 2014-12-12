Προσλήψεις 51 μουσικών στο Δημοτικό Ωδείο Λάρισας
Λάρισα | 09 Αυγ 2025, 08:15
To Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Λαρισαίων γνωστοποιεί την πρόσληψη 51 μουσικών για την κάλυψη των αναγκών του.
Πρόκειται για συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως εννέα (9) μήνες.
Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Tρίτη, 19 Αυγούστου έως την Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025.
Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.
kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από aftodioikisi.gr)
Tο kosmoslarissa.gr δημοσιεύει κάθε σχόλιο. Θεωρούμε ότι ο καθένας έχει το δικαίωμα να εκφράζει ελεύθερα τις απόψεις του. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι υιοθετούμε τις απόψεις αυτές καθώς εκφράζουν αποκλειστικά τον εκάστοτε σχολιαστή. Τα συκοφαντικά ή υβριστικά σχόλια θα διαγράφονται χωρίς προειδοποίηση.