To Δημοτικό Ωδείο του Δήμου Λαρισαίων γνωστοποιεί την πρόσληψη 51 μουσικών για την κάλυψη των αναγκών του.

Πρόκειται για συμβάσεις ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου έως εννέα (9) μήνες.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται από την Tρίτη, 19 Αυγούστου έως την Πέμπτη, 28 Αυγούστου 2025.

Δείτε ΕΔΩ την προκήρυξη.

kosmoslarissa.gr (Με πληροφορίες από aftodioikisi.gr)