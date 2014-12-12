Ο Διοικητής της 5ης ΥΠΕ Φώτης Σερέτης ανακοινώνει την πρόσληψη δύο (2) επικουρικών ιατρών αναισθησιολογίας στο ΠΓΝ Λάρισας.

Με την πρόσληψη των δύο επικουρικών ιατρών αναισθησιολόγων πραγματοποιούνται και αυξάνονται τα τακτικά χειρουργεία σε νεογνά- βρέφη και παιδιά από 0 έως 16 ετών με αποτέλεσμα να αντιμετωπίζονται τα ανωτέρω ηλικιακά περιστατικά ολοκληρωμένα στο ΠΓΝ Λάρισας πλέον των εκτάκτων που ήδη συνεχίζονται όλο το 24ώρο 7 ημέρες την εβδομάδα 365 μέρες το χρόνο και να μην διακομίζονται σε άλλα νοσοκομεία εκτός της υγειονομικής μας περιφέρειας με ότι αυτό συνεπάγεται.