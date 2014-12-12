Ο Διοικητής της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας κος Φώτης Σερέτης, ανακοινώνει σήμερα την ενίσχυση της Δερματολογικής Κλινικής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Λάρισας με επικουρική ιατρό, ειδικότητας Δερματολογίας – Αφροδισιολογίας.

Η διάρκεια της σύμβασης της ιατρού είναι 24μηνη, ενώ οι αποδοχές της θα καταβάλλονται εξ ολοκλήρου από πόρους της 5ης Υγειονομικής Περιφέρειας.