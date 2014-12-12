Στο Δημαρχείο Μακρυχωρίου πραγματοποιήθηκε η υπογραφή πρόσληψης της νέας Κοινωνικής Λειτουργού του Κέντρου Κοινότητας του Δήμου Τεμπών, κας Μαρίας Κιτσικούδη.

Η κα Κιτσικούδη εντάσσεται στο δυναμικό της κοινωνικής υπηρεσίας του Δήμου, με σκοπό να συμβάλει ουσιαστικά στη συνέχιση και ενίσχυση των δράσεων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης που υλοποιούνται για τη στήριξη των δημοτών.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης, παρευρέθηκε η Προϊσταμένη των Διοικητικών Υπηρεσιών του Δήμου Τεμπών, ενώ ο Δήμαρχος Τεμπών, κ. Γιώργος Μανώλης, καλωσόρισε τη νέα υπάλληλο, ευχόμενος καλή αρχή και κάθε επιτυχία στα καθήκοντά της.

Ο Δήμαρχος δήλωσε:

«Η ενίσχυση του Κέντρου Κοινότητας με εξειδικευμένο προσωπικό αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο μας, καθώς στόχος μας είναι να προσφέρουμε ολοκληρωμένες κοινωνικές υπηρεσίες στους συμπολίτες μας που τις έχουν ανάγκη. Ευχόμαστε στην κα Κιτσικούδη καλή επιτυχία και δημιουργική πορεία στο έργο της».

Το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Τεμπών συνεχίζει να αποτελεί σημείο αναφοράς για την υποστήριξη των πολιτών, παρέχοντας πληροφόρηση, διασύνδεση και κοινωνική φροντίδα μέσα από το εξειδικευμένο προσωπικό του.