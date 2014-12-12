Πρόστιμα σε δύο Λαρισαίους για καύση υπολειμμάτων σε καλλιέργειες επιβλήθηκαν από την Πυροσβεστική Υπηρεσία.

Αναλυτικά:

"Επιβλήθηκαν διοικητικά πρόστιμα αξίας 1611,30€, στις 27 Οκτωβρίου 2025, από ανακριτικούς υπαλλήλους του Π.Κ. Φαρσάλων, σε δυο ημεδαπούς, για καύση υπολειμμάτων καλλιέργειας, κατά παράβαση της κείμενης νομοθεσίας, σε περιοχές του δήμου Φαρσάλων Λάρισας."