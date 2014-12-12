Το Πολιτιστικό Κέντρο Εκπαιδευτικών νομού Λάρισας – ΠΟΚΕΛ, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ρουμελιωτών ν. Λάρισας «Ο Αθανάσιος Διάκος» θα προσφέρει βιβλία στο Ιερό Μητροπολιτικό Κάθισμα Παναγίας Προύσσης Βαρδατών Λαμίας, μετά από πρόσκληση του μοναχού Ιερόθεου, προκειμένου να εμπλουτισθεί η βιβλιοθήκη – αναγνωστήριο με νέους τίτλους βιβλίων (λογοτεχνικά, ιστορικά, μυθιστορήματα, παιδικά, κλπ) στο πλαίσιο της μονοήμερης εκδρομής που θα γίνει την 1η Νοεμβρίου.

Το ΠΟΚΕΛ προσφέρει βιβλία σε σχολεία και σχολικές βιβλιοθήκες, Φορείς και Συλλόγους, σε κεντρικές, απομακρυσμένες, ακόμη και δυσπρόσιτες περιοχές του νομού και της χώρας.

Όποιος ενδιαφέρεται να συμμετάσχει σ’ αυτή τη δράση και να προσφέρει βιβλία, μπορεί να ενημερωθεί από τον υπεύθυνο του ΠΟΚΕΛ, στο κινητό τηλέφωνο: 6983444094.