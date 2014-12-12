Το βιβλιοπωλείο «ΚΑΛΤΣΑΣ» προσέφερε σχολικά είδη στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Τα είδη παρέδωσε ο ιδιοκτήτης του βιβλιοπωλείου κ. Aχιλλέας Καλτσάς τονίζοντας ότι η συγκεκριμένη προσφορά έχει ως στόχο να δοθούν σχολικά είδη στα μικρά παιδιά των δικαιούχων του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Τα σχολικά είδη παρελήφθησαν από στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι οποίοι ευχαρίστησαν τον κο Καλτσά για την προσφορά και τη συνεργασία που υπάρχει όλα αυτά τα χρόνια.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή χρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).