Ο επαγγελματίας ψαράς Ν. Λάρισας κ. Νικόλαος Πουλούλης προσέφερε ψάρια στο Κοινωνικό Παντοπωλείο της Αντιδημαρχίας Κοινωνικής Πολιτικής και Πολιτικών Ισότητας του Δήμου Λαρισαίων για τις ανάγκες της Δομής.

Η προσφορά ψαριών είναι μια ιδιαίτερη προσφορά που σκοπό έχει να εμπλουτίσει περισσότερο το καλάθι του Κοινωνικού Παντοπωλείου.

Ο κος Πουλούλης τόνισε ότι με τον τρόπο αυτό θέλει να στηρίξει τους συνανθρώπους μας που βρίσκονται σε ανάγκη, ιδιαίτερα οικογένειες με μικρά παιδιά.

Τα ψάρια παρέλαβαν τα στελέχη του Κοινωνικού Παντοπωλείου οι οποίοι τον ευχαρίστησαν για την πρωτοβουλία αυτή.

* Επιπλέον θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε την εταιρεία “SPORADES FOOD SKIATHOS” και την ιδιοκτήτρια κα Δημητρίου Δήμητρα για την παροχή αγαθών προς το Κοινωνικό Παντοπωλείο.

Υπενθυμίζεται ότι το Κοινωνικό Παντοπωλείο του Δήμου Λαρισαίων, αποτελεί μια δομή χρηματοδοτούμενη απευθείας από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Θεσσαλία 2021-2027», ενώ παρέχει επισιτιστική και υλική βοήθεια σε ευπαθείς ομάδες πληθυσμού.

Όσοι επιθυμούν να συνδράμουν στην προσπάθεια αυτή, μπορούν να επικοινωνούν με το Κοινωνικό Παντοπωλείο, στο τηλέφωνο 2410255876 ή να επισκέπτονται τα γραφεία της Δομής, στη διεύθυνση Μανωλάκη 9 – 11 (εντός στοάς).