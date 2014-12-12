Αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, συγκεκριμένα εμφάνιση στο ΑΤ του τόπου κατοικίας και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα, οι δύο κατηγορούμενοι για το κακούργημα παράβασης αρχαιοτήτων.

Οι δικηγόροι μιλώντας στα ΜΜΕ έξω από το Δικαστικό Μέγαρο Λάρισας τόνισαν πως η απόφαση αυτή δικαιώνει τους εντολείς τους, οι οποίοι πλέον θα μπορέσουν ανενόχλητοι να θρηνήσουν τον φίλο τους.

“Οι άνθρωποι δεν εγκατέλειψαν το σημείο και δεν εγκατέλειψαν τον φίλο τους. Ήταν οι ίδιοι οι οποίοι ειδοποίησαν την ΕΜΑΚ και προσπάθησαν ημιλιπόθυμοι να κατέβουν στο αρχικό σημείο της ανάβασης ώστε να δείξουν στους διασώστες που βρίσκεται ο άνθρωπος”, διευκρίνισε η δικηγόρος.

“Είναι άνθρωποι με λευκό ποινικό μητρώο και στόχος είναι η μετατροπή από κακούργημα σε πλημμέλημα”, κατέληξε.