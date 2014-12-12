Με τη Διοικήτρια της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), Ιωάννα Χορμόβα, και τον Υποδιοικητή Βασίλη Γεωργιάδη, συναντήθηκε στην Αθήνα ο Βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος.

Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκαν τα προγράμματα της ΔΥΠΑ για τη Θεσσαλία, με στόχο τη στήριξη της απασχόλησης και την παραγωγική ανασυγκρότηση των περιοχών που επλήγησαν από φυσικές καταστροφές και ζωονόσους.

Ο κ. Καπετάνος πρότεινε στη νέα Διοικήτρια της ΔΥΠΑ την εκπόνηση ειδικού 24μηνου προγράμματος για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από την ευλογιά και την πανώλη των αιγοπροβάτων, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για ανθρώπους που χρειάζονται άμεση και στοχευμένη ενίσχυση για τους ίδιους και τα μέλη των οικογενειών τους.

Επιπλέον, συζητήθηκε εκτενώς και το ζήτημα του Βρεφονηπιακού Σταθμού της ΔΥΠΑ στη Γιάννουλη, ο οποίος υπέστη σοβαρές ζημιές από την κακοκαιρία Daniel.

Ο Λαρισαίος Βουλευτής άκουσε με ικανοποίηση τη Διοικήτρια της ΔΥΠΑ να επιβεβαιώνει ότι, σύμφωνα με τη δέσμευση του Πρωθυπουργού, ο σταθμός θα είναι έτοιμος να λειτουργήσει μέσα στους πρώτους μήνες του 2026.

Παράλληλα, εξετάστηκαν νέες δράσεις της ΔΥΠΑ για τη δημιουργία θέσεων εργασίας στη Θεσσαλία, με έμφαση στους νέους, στις γυναίκες και στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Ο Χρήστος Καπετάνος δήλωσε:

«Η Θεσσαλία χρειάζεται έμπρακτη στήριξη, θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για τους ανθρώπους της.

Θέλω επίσης να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στη Διοίκηση της ΔΥΠΑ για την άριστη συνεργασία, καθώς και στην Περιφερειακή Διεύθυνση της ΔΥΠΑ Θεσσαλίας, για την στήριξή της στην τοπική κοινωνία.

Με συνεργασία και σχέδιο, μπορούμε να δώσουμε πραγματική προοπτική σε κάθε γωνιά του τόπου μας».