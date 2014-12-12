Ο βουλευτής Λάρισας της Νέας Δημοκρατίας, Χρήστος Καπετάνος, απέστειλε επιστολή προς τον Υπουργό Οικονομικών, κ. Κυριάκο Πιερρακάκη, και τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Κώστα Τσιάρα, ζητώντας την εξέταση του θέματος της άμεσης νομοθέτησης ενός Έκτακτου Ταμείου Στήριξης των Κτηνοτρόφων, εξαιτίας των πρόσφατων κρουσμάτων ευλογιάς και πανώλης που έχουν πλήξει τα ελληνικά κοπάδια.

Στην επιστολή του, ο κ. Καπετάνος επισημαίνει ότι οι παραγωγοί που έχουν χάσει τα ζώα τους μένουν χωρίς εισόδημα, ενώ οι οικογενειακές, ασφαλιστικές, δανειακές και φορολογικές τους υποχρεώσεις παραμένουν ενεργές, θέτοντας σε κίνδυνο την επιβίωση των οικογενειών τους και τη συνέχιση της παραγωγικής δραστηριότητας.

Η πρόταση του βουλευτή Λάρισας, περιλαμβάνει μεταξύ των άλλων:

• Άμεση οικονομική ενίσχυση στους πληγέντες παραγωγούς, είτε ανά απολεσθέν ζώο, είτε ως ποσοστό επί των τιμολογίων γάλακτος και κρέατος της τελευταίας τριετίας, είτε με ένα μηνιαίο βοήθημα.

• Αναστολή ασφαλιστικών, δανειακών και φορολογικών υποχρεώσεων για τουλάχιστον ένα έτος, για όσους έχουν πληγεί από τις ζωονόσους.

Ο κ. Καπετάνος υπογραμμίζει στην επιστολή του, ότι «η ελληνική κτηνοτροφία αποτελεί πυλώνα της εθνικής οικονομίας και η άμεση στήριξη των παραγωγών κτηνοτρόφων είναι κρίσιμη για την προστασία των κοπαδιών και τη διασφάλιση της βιωσιμότητας των οικογενειών τους.

Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει ήδη επιδείξει τη βούληση στήριξης με την ανακοίνωση μιας σειράς μέτρων προς την κατεύθυνση αυτή, και η παρούσα πρόταση στοχεύει στην ταχεία και αποτελεσματική εφαρμογή μέτρων που θα καλύψουν σε σημαντικό βαθμό, τις πραγματικές ανάγκες των κτηνοτρόφων».