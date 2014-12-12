Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης είχε συνάντηση εργασίας με τον Γενικό Γραμματέα Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής του Υπουργείου Παιδείας, κ. Ιωάννη Παπαδομαρκάκη, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Υπουργείο Παιδείας στην Αθήνα, την 15 Οκτωβρίου 2025.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν σημαντικά ζητήματα που αφορούν την εκπαιδευτική κοινότητα του Δήμου Τεμπών, με έμφαση στην ανάγκη ανακαίνισης και αναβάθμισης των σχολικών υποδομών. Επίσης, παρουσιάστηκε η πρωτοβουλία του Δήμου για την ένταξη σχολικών συγκροτημάτων στο πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου”.

Ο Δήμος Τεμπών, στο πλαίσιο της διαρκούς προσπάθειας για τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης και των υποδομών της, κατέθεσε ολοκληρωμένη μελέτη και τεχνικές προδιαγραφές, που συνέταξε η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου, για την ένταξη σχολικών μονάδων στο ανωτέρω πρόγραμμα.

Στη συνάντηση παρευρέθηκαν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας κ. Παναγιώτης Γκατζόγιας και ο Σύμβουλος της Υπουργού Παιδείας κ. Απόστολος Παπακωνσταντίνου.

Ο Δήμαρχος Τεμπών κ. Γιώργος Μανώλης δήλωσε:

«Η εκπαίδευση αποτελεί για εμάς κορυφαία προτεραιότητα. Θέλουμε τα παιδιά του Δήμου Τεμπών να μορφώνονται σε ασφαλή, λειτουργικά και σύγχρονα σχολικά περιβάλλοντα. Ευχαριστώ θερμά τον Γενικό Γραμματέα για τη γόνιμη συνεργασία και το ειλικρινές ενδιαφέρον του για τα ζητήματα της περιοχής μας, καθώς και την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου για την άψογη δουλειά που έκανε στην κατάρτιση των μελετών και των τεχνικών προδιαγραφών».

Από την πλευρά του, ο Γενικός Γραμματέας Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής κ. Ιωάννης Παπαδομαρκάκης υπογράμμισε:

«Η συνεργασία με τους Δήμους είναι κρίσιμη για να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε αποτελεσματικά τα ζητήματα των σχολικών υποδομών. Χαιρετίζω την πρωτοβουλία του Δήμου Τεμπών και τη σοβαρή προετοιμασία που έχει γίνει, ώστε τα σχολεία να ενταχθούν στο πρόγραμμα “Μαριέττα Γιαννάκου” και να αναβαθμιστούν ουσιαστικά οι συνθήκες εκπαίδευσης για μαθητές και εκπαιδευτικούς».