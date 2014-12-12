Το δρόμο για τις φυλακές πήραν μετά τις μαραθώνιες απολογίες τους στην αρμόδια ανακρίτρια έξι από τους 22 συνολικά κατηγορούμενους για το μεγάλο κύκλωμα λαθρεμπορίας και νόθευσης καυσίμων που εξαρθρώθηκε από το ελληνικό FBI.

Ειδικότερα, μετά τις μαραθώνιες απολογίες των κατηγορούμενων (ολοκληρώθηκαν αργά χθες το βράδυ) στις φυλακές οδηγήθηκαν ο 39χρονος φερόμενος αρχηγός του κυκλώματος, οι δύο κατά το κατηγορητήριο υπαρχηγοί του καθώς και ακόμα τρία άτομα.

Αντίθετα, οι υπόλοιποι κατηγορούμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους ή χωρίς.

Ανάμεσα τους και ο Τρικαλινός επιχειρηματίας ο οποίος φέρεται να είχε ρόλο υπαρχηγού σε μια από τις επιμέρους ομάδες του κυκλώματος. Ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους αφέθηκαν οι δύο συνεργάτες του.

Σύμφωνα, πάντως, με πληροφορίες ο κατηγορούμενος ως αρχηγός του κυκλώματος, ενώπιον της ανακρίτριας τήρησε το δικαίωμα της σιωπής, αρνούμενος να απαντήσει σε όσα του αποδίδονται.

Σε ό,τι αφορά στους υπόλοιπους κατηγορούμενους αυτοί αρνήθηκαν τις κατηγορίες που αντιμετωπίζουν υποστηρίζοντας ότι δεν συμμετείχαν σε παράνομες δραστηριότητες που σχετίζονται με το λαθρεμπόριο και την νοθεία καυσίμων.

Κατά περίπτωση οι κατηγορούμενοι απολογήθηκαν για αδικήματα που αφορούν μεταξύ άλλων διεύθυνση, ένταξη και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητα.

trikalaenimerosi.gr (Mε πληροφορίες από protothema.gr)