Ο Δήμος Ελασσόνας και η Περιφέρεια Θεσσαλίας υπέγραψαν προγραμματική σύμβαση για την υλοποίηση του σημαντικού έργου ανακαίνισης του Αθλητικού Κέντρου Λιβαδίου, με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου αθλητικού χώρου που θα εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολιτών και θα συμβάλλει στην προώθηση του αθλητισμού στην περιοχή.

Το Έργο

Η ανακαίνιση του Αθλητικού Κέντρου Λιβαδίου αποτελεί προτεραιότητα για τον Δήμο Ελασσόνας, καθώς θα αναβαθμίσει σημαντικά τις αθλητικές υποδομές της περιοχής. Το έργο περιλαμβάνει σύγχρονες παρεμβάσεις που θα βελτιώσουν τόσο τη λειτουργικότητα όσο και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων.

Πλαίσιο Συνεργασίας

Μέσω της προγραμματικής σύμβασης, η Περιφέρεια Θεσσαλίας αναλαμβάνει τον ρόλο του φορέα υλοποίησης του έργου, ενώ ο Δήμος Ελασσόνας παραμένει κύριος του έργου. Αυτή η συνεργασία εξασφαλίζει:

Εξειδικευμένη τεχνική υποστήριξη από την Περιφέρεια για όλα τα στάδια υλοποίησης

από την Περιφέρεια για όλα τα στάδια υλοποίησης Αποτελεσματική διαχείριση του έργου με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα

του έργου με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα Διαφανείς διαδικασίες ανάθεσης και εκτέλεσης σύμφωνα με τη νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων

ανάθεσης και εκτέλεσης σύμφωνα με τη νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων Συντονισμένη προσέγγιση για την επίτευξη των καλύτερων δυνατών αποτελεσμάτων

Χρηματοδότηση

Το έργο προϋπολογισμού 110.000,00 ευρώ χρηματοδοτείται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων του Υπουργείου Οικονομίας και Επενδύσεων, γεγονός που υπογραμμίζει τη σημασία του για την περιφερειακή ανάπτυξη.

Οφέλη για την Κοινότητα

Η αναβάθμιση του Αθλητικού Κέντρου Λιβαδίου θα προσφέρει:

Βελτιωμένες συνθήκες άθλησης για όλες τις ηλικιακές ομάδες

για όλες τις ηλικιακές ομάδες Αύξηση της αθλητικής συμμετοχής των πολιτών

των πολιτών Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής μέσω του αθλητισμού

μέσω του αθλητισμού Προώθηση υγιεινών δραστηριοτήτων και τρόπου ζωής

Επόμενα Βήματα

Η Περιφέρεια Θεσσαλίας προχωρεί άμεσα στην ωρίμανση του έργου και στη διενέργεια των απαραίτητων διαγωνιστικών διαδικασιών, ώστε να ξεκινήσουν το συντομότερο δυνατό οι εργασίες ανακαίνισης.

Η συγκεκριμένη συνεργασία αποτελεί παράδειγμα αποτελεσματικής συνέργειας μεταξύ τοπικής και περιφερειακής αυτοδιοίκησης για την υλοποίηση έργων που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των πολιτών και ενισχύουν την τοπική ανάπτυξη.

Δήλωση Δημάρχου Ελασσόνας για το έργο

«Η υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Θεσσαλίας για την ανακαίνιση του Αθλητικού Κέντρου Λιβαδίου αποτελεί ιδιαίτερα σημαντική στιγμή για τον τόπο μας και τους συμπολίτες μας. Το Αθλητικό Κέντρο Λιβαδίου είναι χώρος που φιλοξενεί πολλές αθλητικές συναντήσεις και εξυπηρετεί την τοπική ποδοσφαιρική ομάδα. Η αναβάθμισή του δεν αποτελεί απλώς μια τεχνική παρέμβαση, αλλά επένδυση στο μέλλον των παιδιών μας, στην προώθηση του αθλητισμού και στη βελτίωση της ποιότητας ζωής όλων των κατοίκων της Ελασσόνας.

Θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας Δημ. Κουρέτα για την πολύτιμη συνεργασία και τη στήριξή του σε αυτό το σημαντικό εγχείρημα. Αυτή η συνεργασία αποτελεί παράδειγμα του πώς η τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση μπορούν να λειτουργήσουν συμπληρωματικά για το κοινό καλό. Μαζί δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για έναν καλύτερο τόπο, με περισσότερες ευκαιρίες για τους πολίτες μας».