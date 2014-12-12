Αυτοψία στο Δημοτικό Σχολείο και Νηπιαγωγείο Ευαγγελισμού, όπου πραγματοποιούνται εργασίες, πραγματοποίησε ο Δήμαρχος Ελασσόνας κ. Ν. Γάτσας, παρουσία των Αντιδημάρχων Παιδείας κ. Βιβή Γκουγκούλη και Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Δημήτριο Καρανίκα, της Διευθύντριας Τεχνικών Υπηρεσιών του δήμου κ. Χρυσούλας Ζαρίφη, καθώς και του υπεύθυνου μηχανικού της αναδόχου εταιρείας κ. Δημήτριου Καζαντζή.

Το σχολείο έχει ενταχθεί, ύστερα από πρόταση της δημοτικής αρχής, στο χρηματοδοτούμενο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Σχολικών Κτιρίων – Μαριέττα Γιαννάκου», με στόχο την αναβάθμιση των υποδομών και τη δημιουργία ενός ασφαλούς και προσβάσιμου σχολικού περιβάλλοντος.

Οι παρεμβάσεις που υλοποιούνται περιλαμβάνουν:

• Ανακαίνιση χώρων υγιεινής

• Δημιουργία προσβάσιμων W.C. για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ)

• Επισκευές ραμπών και τοποθέτηση αναβατορίου για ΑμεΑ

• Εσωτερικούς και εξωτερικούς ελαιοχρωματισμούς

• Βελτιώσεις στον αύλειο χώρο

• Επισκευή υδρορροών

Στόχος του προγράμματος είναι να έχει ολοκληρωθεί το μεγαλύτερο μέρος των εργασιών μέχρι την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Η υλοποίηση του έργου αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της δέσμευσης του Δήμου Ελασσόνας για τη συνεχή βελτίωση των σχολικών υποδομών και την παροχή ενός σύγχρονου και λειτουργικού περιβάλλοντος μάθησης για τους μαθητές της περιοχής.