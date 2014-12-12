Τα έργα αναβάθμισης της σιδηροδρομικής υποδομής στη Θεσσαλία, τα οποία ξεκίνησαν τον Απρίλιο 2025 σε συνέχεια των καταστροφών που προκάλεσε η κακοκαιρία “Daniel”, προχωρούν βάσει χρονοδιαγράμματος και βρίσκονται πλέον στην πιο κρίσιμη φάση τους, σύμφωνα με τον ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος.

Μάλιστα, όπως επισημαίνεται, η ολοκλήρωσή τους αναμένεται το καλοκαίρι του 2026.

Πρόκειται για μια στρατηγική επένδυση που θωρακίζει το σιδηροδρομικό δίκτυο απέναντι σε ακραία καιρικά φαινόμενα και ενισχύει την ανθεκτικότητά του στην κλιματική κρίση.

Τα έργα περιλαμβάνουν ενισχυμένες κατασκευές, σύγχρονα συστήματα Σηματοδότησης, ETCS L1, τηλεδιοίκησης και ηλεκτροκίνησης, καθώς και κρίσιμες παρεμβάσεις που αυξάνουν τη χωρητικότητα στον βασικό άξονα Αθήνα – Θεσσαλονίκη.

Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού 450 εκατ. ευρώ, χρηματοδοτείται από εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους και περιλαμβάνει τις αποκαταστάσεις στη διπλή γραμμή Δομοκός – Κραννώνας και στα τμήματα Παλαιοφάρσαλος – Καλαμπάκα και Λάρισα – Βόλος.

Για την υλοποίηση των εργασιών απαιτείται η προσωρινή διακοπή της κυκλοφορίας σε τμήματα της γραμμής κατά τη διάρκεια της ημέρας, γεγονός που συνεπάγεται μείωση δρομολογίων.

Όπως επισημαίνεται, ο ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος συνεργάζεται στενά με τη Hellenic Train για την εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, καθώς και με τους σιδηροδρομικούς παρόχους εμπορευματικών μεταφορών για τον καλύτερο δυνατό προγραμματισμό και την ελαχιστοποίηση των επιπτώσεων.