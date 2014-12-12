Από την τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου ξεκινούν οι προπαρασκευαστικές εργασίες της επόμενης, δεύτερης φάσης για την κατασκευή του κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Παναγούλη - Ηρ. Πολυτεχνείου - Φαρσάλων, στο πλαίσιο του έργου για την ολοκλήρωση του εσωτερικού δακτυλίου της Λάρισας.

Για τον λόγο αυτό θα τεθούν σε ισχύ προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, με περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας, απαγόρευση στάσης και στάθμευσης, καθώς και ειδική όδευση (πεζοδιαβάσεις) για τους πεζούς.

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση του Τμήματος Οδοποιίας της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λαρισαίων, μετά την έκδοση του ΦΕΚ για την έγκριση της μελέτης προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) και σύμφωνα με τον υφιστάμενο σχεδιασμό, από τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου θα ξεκινήσουν οι εργασίες της β’ φάσης του έργου.

Τα στάδια αυτά αφορούν τις προπαρασκευαστικές εργασίες για την κατασκευή του νέου κυκλικού κόμβου στη συμβολή των οδών Ηρώων Πολυτεχνείου – Φαρσάλων – Παναγούλη, που θα κατασκευαστεί σε επόμενο στάδιο.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών, η κυκλοφορία των οχημάτων στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου και στις κάθετες οδούς θα διεξάγεται με τοπικό περιορισμό των λωρίδων κυκλοφορίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα) και σύμφωνα με τις προβλεπόμενες πληροφοριακές και ρυθμιστικές πινακίδες που θα τοποθετηθούν από τον ανάδοχο του έργου.

Η κυκλοφορία των πεζών θα γίνεται από πεζοδιαβάσεις σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη μελέτη προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων (εργοταξιακού χαρακτήρα).

Να σημειωθεί ότι στην περιοχή των έργων θεσπίζεται όριο ταχύτητας στα 30 km/hr.

Η ισχύς των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων θα έχει εφαρμογή από τη Δευτέρα 25 Αυγούστου ως και την Παρασκευή 7 Νοεμβρίου 2025, καθ’ όλο το 24ωρο.

Υπενθυμίζεται ότι το δημοτικό έργο «Ολοκλήρωση Εσωτερικού Δακτυλίου Λάρισας» έχει προϋπολογισμό της τάξης των 11,7 εκατ. ευρώ και χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” του ΥΠΕΣ και τον Δήμο Λαρισαίων.