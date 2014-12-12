Πρώην αντιδήμαρχος του Δήμου Μετεώρων και στέλεχος του ΠαΣοΚ σε σημαντικές κομματικές θέσεις, είναι ο αυτοδιοικητικός που προκάλεσε το τροχαίο τα ξημερώματα της Πέμπτης στο Δέλτα Καλαμπάκας, στέλνοντας ωστόσο την ...ηλικιωμένη μητέρα του να δηλώσει στην αστυνομία ότι οδηγούσε εκείνη.

Οι κάμερες όμως δεν κάνουν λάθος. Τον κατέγραψαν στο τιμόνι και τώρα αναζητείται, στο πλαίσιο του αυτοφώρου, για να συλληφθεί. Η μητέρα του αναθεώρησε αργότερα την αρχική της κατάθεση, λέγοντας ότι οδηγός ήταν τρίτο άτομο αλλά δεν έγινε πιστευτή.

Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο εν λόγω οδηγός είχε συλληφθεί μεθυσμένος κατά το παρελθόν και του είχε αφαιρεθεί η άδεια οδήγησης...

Γ.Δ. trikalaenimerosi.gr

* Η φωτογραφία είναι αρχείου