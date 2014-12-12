Αποζημιώσεις αλλά όχι οφειλόμενες επιδοτήσεις κατέβαλε ο ΟΠΕΚΕΠΕ (Οργανισμός Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων) από την προηγούμενη Δευτέρα έως και σήμερα, έπειτα από πολλούς μήνες καθυστερήσεων. Την ίδια στιγμή, οι αγρότες έχουν αρχίσει να προγραμματίζουν κινητοποιήσεις, χωρίς όπως φαίνεται προς το παρόν άμεση απόφαση για ενιαία δράση.

Ειδικότερα, όπως ανακοινώθηκε, ο οργανισμός κατέβαλε συνολικά 54,3 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 44,7 εκατ. αφορούν στήριξη στους κτηνοτρόφους για την αγορά ζωοτροφών. Όπως σημειώνει η Καθημερινή, (Τάνια Γεωργιοπούλου) λόγω της ευλογιάς, εδώ και 14 μήνες απαγορεύθηκε η μετακίνηση για χιλιάδες ζώα σε πολλές περιοχές της χώρας, τα οποία παρέμειναν για πολλούς μήνες κλεισμένα στις κτηνοτροφικές μονάδες. Κατά συνέπεια χρειάστηκε να τραφούν με ζωοτροφές, οι οποίες μάλιστα απαραιτήτως θα έπρεπε να είναι επεξεργασμένες, ώστε να μην υπάρχει κίνδυνος μετάδοσης της ασθένειας. Η καταβολή των αποζημιώσεων για τις ζωοτροφές έχει εξαγγελθεί από τις αρχές του 2025 και επιπλέον το σύνολο των κονδυλίων που έχουν προϋπολογιστεί είναι 63 εκατ. ευρώ. Επίσης, καταβλήθηκαν 9,558 εκατ. ευρώ αποζημίωση σε 2.702 δικαιούχους για τα φερτά υλικά λόγω της κακοκαιρίας «Daniel» τον Σεπτέμβριο του 2023. Η αποζημίωση δόθηκε γιατί πολλοί αγρότες δεν μπόρεσαν να καλλιεργήσουν τα κτήματά τους, τα οποία είχαν σκεπαστεί με πέτρες, λάσπες και άλλα υλικά που έφερε το νερό των πλημμυρών.

Πρέπει να σημειωθεί ότι δεν έχουν καταβληθεί ακόμη ενισχύσεις συνολικού ύψους 537 εκατ. ευρώ που οφείλονται στους αγρότες από τον προηγούμενο χρόνο, το 2024. Επίσης, στοίχημα παραμένει αν μέσα στον Νοέμβριο θα δοθεί η προκαταβολή της ενιαίας ενίσχυσης προς τους αγρότες, τουλάχιστον 400-450 εκατ. ευρώ, η οποία θα δώσει μεγάλη ώθηση στην αγορά και θα βοηθήσει στο να πέσουν οι τόνοι στον αγροτικό κόσμο. Τα προηγούμενα χρόνια η προκαταβολή αυτή δινόταν μέσα στον Οκτώβριο.

