Αξίζει να σημειωθεί ότι στο φετινό Φεστιβάλ συμμετείχαν 130 διαγωνιζόμενοι/διαγωνιζόμενες από 16 χώρες, ενώ η Ελλάδα εκπροσωπήθηκε από τις μαθήτριες της κ. Σιγάλα.

Οι Ελληνίδες διαγωνιζόμενες απέσπασαν πέντε βραβεία και μία διάκριση:

• Αναστασία Καπετανοπούλου: 1ο Βραβείο World Hit & 2ο Βραβείο Musical and Movie (Κατηγορία 17-18 ετών)

• Γεωργία Λόζου: 1ο Βραβείο World Hit & 1ο Βραβείο Musical and Movie (Κατηγορία 15-16 ετών)

• Δέσποινα-Δανάη Κουπτσίδη: 3ο Βραβείο Native Language (Κατηγορία 13-14 ετών)

• Αλίκη Χατζηστυλιανάκη: Special Prize World Hit (Κατηγορία 11-12 ετών)

Για μια μοναδική εμπειρία ζωής κάνουν λόγο οι μικρές μαθήτριες, που συμμετείχαν με μεγάλο ενθουσιασμό στον παγκόσμιο διαγωνισμό. Οι διακρίσεις στη Σόφια αποτελούν σημαντικό καλλιτεχνικό επίτευγμα για τη

Λάρισα και την ελληνική μουσική εκπαίδευση, αναδεικνύοντας το ταλέντο και την προοπτική της νέας γενιάς.