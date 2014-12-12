Οι εποχές αλλάζουν, τα ειδυλλιακά χρόνια που και τα μικρά φωτοβολταϊκά έργα ήταν χρυσορυχεία, έχουν παρέλθει για τη Θεσσαλία και είναι άγνωστο αν θα επανέλθουν.

Αντιθέτως τώρα βλέπουμε τους πρώτους πλειστηριασμούς.

Στις 10 Δεκεμβρίου 2025, -εκτός εάν μέχρι τότε υπάρξει αναστολή-, είναι προγραμματισμένος πλειστηριασμός για μικρό φωτοβολταικό σταθμό στην περιοχή της Λάρισας.

Επισπεύδουσα είναι η εταιρεία «Hermes Energy ΕΠΕ», που εδρεύει στη Θεσσαλονίκη και η διαδικασία στρέφεται σε βάρος ιδιώτη, με βάση σχετική φετινή απόφαση του Τριμελούς Εφετείου Λάρισας.

Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, η κατάσχεση επιβλήθηκε για ποσό ύψους 66.929,88 ευρώ πλέον των τόκων και εξόδων εκτέλεσης.

Πρόκειται ειδικότερα για:

α) έναν τριφασικό μετατροπέα δικτύου Sungrow 110KW, SG110CX,

β) 225 τεμάχια μαύρα μονοκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά πάνελ νέας τεχνολογίας 445 W έκαστο,

γ) Τρία πλήρη συστήματα ηλιοστατών RA-33 με παρελκόμενα κομπλέ,

δ) 434 τεμάχια πολυκρυσταλλικά φωτοβολταϊκά στοιχεία SΟΝΝΕΤ SΜ-60Ρ-230-, 230 WΡ + 5W/-0.

Κατά την έκθεση του πλειστηριασμού, τα παραπάνω κινητά βρέθηκαν εντός αγρού, ο οποίος κείται στη θέση «Τσαλαπάτα» της κτηματικής περιφέρειας Μαυροβουνίου, της ομώνυμης Τοπικής Κοινότητας, της Δημοτικής Ενότητας Κραννώνος, του Δήμου Κιλελέρ, της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας.

Ο εν λόγω αγρός έχει έκταση 7.000 τ.μ., ενώ η τιμή εκτίμησης και πρώτης προσφοράς για τα παραπάνω κινητά πράγματα έχει οριστεί σε 66.895,20 ευρώ.

