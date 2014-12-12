Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει στον εορτασμό της εθνικής επέτειου της 28ης Οκτωβρίου και διοργανώνει σε συνεργασία με το Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας – Γιώργος και Λένα Γουργιώτη την έκθεση «Πρωτοσέλιδα Πολέμου: Ο Τύπος μπροστά στο Έπος του ΄40 », σε επιμέλεια Φανής Καλοκαιρινού - Βασίλη Νικόλτσιου.

Η έκθεση εγκαινιάζεται στις 24 Οκτωβρίου 2025, στις 18.30 στο Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας – Γιώργος και Λένα Γουργιώτη και θα διαρκέσει έως τις 24 Δεκεμβρίου. Η έκθεση παρουσιάζει τον τρόπο με τον οποίο ο ελληνικός Τύπος κατέγραψε και παρουσίασε τα δραματικά γεγονότα του Οκτωβρίου του 1940 και των πρώτων μηνών του πολέμου.

Μέσα από αυθεντικά πρωτοσέλιδα εφημερίδων πανελλαδικής κυκλοφορίας, αλλά και μέσα από το πολύτιμο αρχειακό υλικό του ΛΙΜΛ με φύλλα από την εφημερίδα Ελευθερία της Λάρισας, αναδεικνύεται ο ρόλος του Τύπου ως ιστορικής πηγής και καθρέφτη του συλλογικού συναισθήματος.

Οι εφημερίδες της εποχής — τόσο οι μεγάλες πανελλαδικές όσο και η τοπική «Ελευθερία» — αποτυπώνουν τον παλμό μιας κοινωνίας που περνά από την αγωνία στην αποφασιστικότητα και από τον φόβο στην εθνική συσπείρωση.

Μέσα από τα αυθεντικά φύλλα, τις επικεφαλίδες και τη γλώσσα του Τύπου, ο επισκέπτης ταξιδεύει στην ατμόσφαιρα εκείνων των ημερών, όταν ο λόγος και η εικόνα γίνονταν φορείς πίστης και ελπίδας.

Κεντρική ομιλία με θέμα: «Λόγια εικόνων του Έπους 1940-41» από τον κ. Βασίλη Νικόλτσιο, συνταγματάρχη ε.α.-συλλέκτη

Ώρες επισκέψεων: Δευτέρα και Τρίτη 8.00- 14.00, Τετάρτη έως Παρασκευή 8.00-20.00, Σάββατο 10.00 - 14.00

Τηλ. Επικοινωνίας: 2410239446

Λαογραφικό Ιστορικό Μουσείο Λάρισας