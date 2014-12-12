Η Περιφέρεια Θεσσαλίας, μέσω της Αντιπεριφέρειας Εθελοντισμού και Πρόνοιας σε συνεργασία με την Περιφερειακή Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, συνδιοργανώνουν, για δεύτερη συνεχή χρονιά, τον πανθεσσαλικό μαθητικό διαγωνισμό με τίτλο «Πρωτοτυπώ Εθελοντικά».

Το αντικείμενο του διαγωνισμού, στον οποίο πέρσι υποβλήθηκαν δεκάδες υποψηφιότητες από σχολικές μονάδες της Θεσσαλίας, είναι η οργάνωση και υλοποίηση πρωτότυπων εθελοντικών δράσεων από μαθητές της Ε’ και Στ΄ Τάξης του Δημοτικού. Η καλύτερη δράση που θα προκύψει ανά Περιφερειακή Ενότητα, θα βραβευθεί σε ειδική εκδήλωση με έπαθλο μια ημερήσια εκδρομή της οποίας τα έξοδα θα καλύψει η Περιφέρεια Θεσσαλίας. Το χρονικό διάστημα διεξαγωγής του διαγωνισμού ορίστηκε από τις 5-11-2025 έως και τις 30-04-2026.

Η ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΜΗΤΣΑ

Σε δήλωσή της για τον διαγωνισμό η αρμόδια Αντιπεριφερειάρχης Εθελοντισμού και Πρόνοιας, κ. Ανδριάνα Κομήτσα, τονίζει: Ο εθελοντισμός δεν είναι απλώς μια πράξη προσφοράς. Είναι στάση ζωής. Είναι η βαθιά πεποίθηση ότι όλοι μαζί μπορούμε να δημιουργήσουμε ένα καλύτερο αύριο, μέσα από μικρές αλλά ουσιαστικές πράξεις αγάπης, αλληλεγγύης και υπευθυνότητας. Η καλλιέργεια της εθελοντικής συνείδησης από μικρή ηλικία αποτελεί θεμέλιο λίθο για μια κοινωνία με συνοχή, ανθρωπιά και ελπίδα. Δημιουργήσαμε αυτό τον διαγωνισμό και τον στηρίζουμε με υπερηφάνεια, γιατί πιστεύουμε βαθιά πως το σχολείο δεν είναι μόνο χώρος μάθησης, αλλά και χώρος διαμόρφωσης χαρακτήρων. Μέσα από δράσεις όπως ο διαγωνισμός «Πρωτοτυπώ Εθελοντικά», δείχνουμε στα παιδιά μας τον δρόμο της αλληλεγγύης, τους δίνουμε την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά, να συνεργαστούν προάγοντας την εθελοντική προσφορά. Η περσινή διοργάνωση απέδειξε ότι τα παιδιά στη Θεσσαλία έχουν φαντασία και διάθεση για συμμετοχή. Μέσα από τις δεκάδες προτάσεις που δεχθήκαμε πέρσι, οι μαθητές μας δίδαξαν τι σημαίνει να «πρωτοτυπείς εθελοντικά». Αυτή τη δημιουργική φλόγα θέλουμε να την ενισχύσουμε φέτος και είμαι σίγουρη ότι οι συμμετοχές θα είναι ακόμη περισσότερες.

ΣΤΟΧΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Στόχοι του διαγωνισμού, είναι η ενασχόληση και η ευαισθητοποίηση των μαθητών σε θέματα εθελοντισμού και κοινωνικής προσφοράς, μέσω της ανάπτυξης πρωτότυπων εθελοντικών δράσεων των σχολείων υπό την επίβλεψη και την καθοδήγηση των δασκάλων τους.

Οι μαθητές μπορούν να επιλέξουν ελεύθερα μία ή περισσότερες από τις παρακάτω θεματικές κατηγορίες:

1. Κοινωνική Μέριμνα – Στήριξη ευάλωτων ομάδων

2. Προστασία του περιβάλλοντος και αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης

3. Προώθηση του πολιτισμού και της τέχνης

4. Οργάνωση δράσεων πολιτικής προστασίας (στήριξη των πληγέντων συμπολιτών μας από φυσικές ή άλλες καταστροφές, συλλογή και διανομή ειδών πρώτης ανάγκης, εφαρμογή μέτρων πρόληψης κ.α.)

ΒΡΑΒΕΙΑ

Τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν το τρίτο δεκαήμερο του Μαΐου έτους 2026 και οι δράσεις θα παρουσιαστούν στο κοινό σε σύντομο χρονικό διάστημα, κατά τη διάρκεια εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου. Το βραβείο για την καλύτερη δράση θα είναι η πραγματοποίηση μιας ημερήσιας εκπαιδευτικής εκδρομής, για το Τμήμα του σχολείου που θα κερδίσει, ανά Περιφερειακή Ενότητα, με έξοδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας. Οι μαθητές των Τμημάτων που θα βραβευθούν θα λάβουν αναμνηστικά δώρα για τη συμμετοχή τους. Επίσης, θα δοθούν βεβαιώσεις συμμετοχής στα σχολεία που θα συμμετέχουν στο διαγωνισμό.