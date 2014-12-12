Παρουσία του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας, του δημάρχου Λαρισαίων και πλήθους εκπροσώπων των τοπικών αρχών εγκαινιάστηκε σήμερα στη Λάρισα η Μονάδα Ηλιακής Ξήρανσης Ιλύος της ΔΕΥΑΛ, δίπλα από την Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυμάτων (ΕΕΛ). Την κυβέρνηση εκπροσώπησε ο Γενικός Γραμματέα Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Μανώλης Γραφάκος ο οποίος, κατά τον χαιρετισμό του, σημείωσε ότι είναι το πρώτο από τα 72 έργα που βρίσκονται στο Ταμείο Ανάκαμψης που εγκαινιάζεται. «Προτεραιποιούμε τα έργα και αυτό είναι μόλις το τέταρτο αντίστοιχο που λειτουργεί στη χώρα. Είμαι χαρούμενος γιατί αυτό το διάστημα μέσα από τέτοια έργα δείχνουμε ότι η Ελλάδα προχωρά μπροστά και θα αφήσουμε κάτι και για τις επόμενες γενιές».

Από την πλευρά του ο περιφερειάρχης Θεσσαλίας, Δημήτρης Κουρέτας στάθηκε στη συνεργασία όλων των φορέων για την υλοποίηση τέτοιων μεγάλων έργων, ενώ υπογράμμισε την σημαντικότητα της μονάδας.

Ο δήμαρχος Θανάσης Μαμάκος είπε μεταξύ άλλων ότι «μέσα από αυτό το συγκεκριμένο έργο αναβαθμίζεται η ΔΕΥΑΛ. Καινοτομεί και πολλαπλασιάζει τα οφέλη για το περιβάλλον, ενώ συνδράμει στην ανάπτυξη της Λάρισας, της Θεσσαλίας και γενικότερα της χώρας», ανέφερε μεταξύ άλλων Δήμαρχος Λαρισαίων.

«Είναι ένα σημαντικό έργο για τη Λάρισα, τη Θεσσαλία και όλη την Ελλάδα. Είναι έργο υπερσύγχρονο και μοναδικής τεχνολογίας», πρόσθεσε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΛ, Κωνσταντίνος Αργυρόπουλος.

Τον αγιασμό τέλεσε ο Μητροπολίτης Λαρίσης και Τυρνάβου, Ιερώνυμος, ο οποίος, στον λόγο του τόνισε ότι το έργο που θα βοηθήσει να κλείσουν οι πληγές στη Θεσσαλία μετά τον Daniel.

Η μονάδα ξήρανσης είναι προϋπολογισμού 10.094.000 ευρώ, που συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΛ, και αποτελεί σημείο αναφοράς για τη βιώσιμη διαχείριση αποβλήτων στην Ελλάδα. Έχει δυναμικότητα παραγωγής 8.000 τόνων ιλύος ετησίως, έναντι σημερινής παραγωγής περίπου 6.000 τόνων από την ΕΕΛ Λάρισας, μια σημαντική αύξηση της τάξης του περίπου 33%, γεγονός που επιτρέπει τη δυνητική υποδοχή ιλύος και από γειτονικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας.

Πρόκειται για ένα πρότυπο έργο περιβαλλοντικής τεχνολογίας, που μετατρέπει την ιλύ σε ασφαλές, ωφέλιμο υλικό για αγροτική χρήση, που παρέχει ολοκληρωμένη και βιώσιμη λύση στη διαχείριση της ιλύος, με πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την οικονομία και την κοινωνία. Οδηγεί σε δραστική μείωση του κόστους μεταφοράς και διάθεσης, περιορισμό των εκπομπών CO₂ και των οσμών, ενώ συμβάλλει στην ενεργειακή αποδοτικότητα της ΕΕΛ. Το τελικό προϊόν, σταθεροποιημένο και υγειονομικά ασφαλές, μπορεί να αξιοποιηθεί ως εδαφοβελτιωτικό για αγροτικές χρήσεις, αποτελώντας πολύτιμη πηγή θρεπτικών στοιχείων για τα εδάφη της Θεσσαλίας.

